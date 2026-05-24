◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第２日▽立大８―３東大（２４日・神宮）

東大が立大に敗れ、今季のリーグ戦を２勝８敗１分で終えた。今季は２０１７年秋以来９年ぶりとなる勝ち点を挙げるなど、チームスローガンである「勝撃（しょうげき）」を体現。春のリーグ戦での勝ち点は、１９９７年に立大から挙げて以来２９年ぶりで、法大からは１９５３年以来７３年ぶり。さらに春の法大戦で２戦連勝の勝ち点奪取は、１９２８年以来９８年ぶりという記録ずくめの勝利を挙げたリーグ戦だった。

甲子園経験者が次々と入学してくる“野球エリート”がそろう六大学野球の舞台。厳しい受験を乗り越えた東大ナインは打ち勝つ野球で挑んだ。結果は最下位に終わったが、力は示した。それでも大久保祐監督（６８）は投手陣のレベルアップを課題に挙げ「まだまだ力不足、秋に向けての課題も発見した。ピッチャーのレベルをもっと上げて行かないと。（エースの）松本以外に一本立ちできる投手が出てくると、投手陣に厚みが出てくる」と話し、秋に向けて更なる選手の成長を期待した。