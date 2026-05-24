◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２４日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグトップタイの６勝目を懸け先発したが、６回を８安打４失点で降板した。球数は９９球。５、６回と昨年のセ王者の阪神に捉えられた。

初回、先頭のドラ１・立石を右飛に打ち取るなど３者凡退の立ち上がり。２回、３回はそれぞれ先頭に安打を許したが、後続を仕留めて得点を与えなかった。４回は森下、佐藤、大山のクリーンアップを３者凡退に抑えた。

しかし５回、１死から梅野を迎えると、カウント１―１から１３３キロの変化球を左翼スタンドに運ばれソロ本塁打を被弾。さらに２死走者なしから才木に中前打を許すと、ドラ１・立石にプロ初本塁打となる右中間への２ランを浴び、この回３点を失った。６回も続投したが、無死一、二塁から大山に左翼線適時二塁打を浴びるなど、失点を重ねた。

６回５安打０封で５勝目を挙げた前回１７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）から中６日での登板。前日２３日には「（コンディションは）いい感じ。順調です」と万全の状態をアピールしていた。

阪神とは、球団史上初の新人開幕勝利を挙げた３月２７日以来、２度目の対戦。前回唯一複数安打を許した森下や、同じくドラ１の立石も含め「（相手打線は）よく打つなという感じ。なんとか粘れたら」と意気込んでいた。