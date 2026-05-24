俳優の（62）が24日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。食事に気を使う理由について語った。

唐沢はプライベートはどうしているかと問われ「ジムに行ったりとか」と明かした。「筋トレは必要だなって思うわけ。年齢がいけばいくほどね」と理由を語り、「だけど自分でやってて思うけど、じゃあこれさ、いつまでやんのかなっていうのも思ったりもするわけ」とも話した。

それでも「体は（言うことを）きかなくなってきたね」と唐沢。下積み時代には「スタントもやっていたし、俳優さんの吹き替えとかもやっていたから。昔孫悟空、『西遊記』ってやったことあって」と懐かしんだ。

「今はもうジャンプするのが、ここ（足の付け根付近）の筋肉が衰えちゃって」とぼやき、「食事なんかもあんまりねえ。好きなもんばっかり食べているわけじゃないし」と気を使っていると告白。「それも筋トレと一緒で、いつまでこれやんのよと思うわけ。いつから好きなもん食べられるのっていう」と続けた。

「俺らぐらいの年になると代謝が悪くなるから、好きなもんばっかり食べてたら太るに決まっているじゃん。別にナルシストなわけでもないしさ、人前に出る時に斜に構えて出て行く必要もないじゃん。だからいいんだけど」と淡々。

それでも「最低限、うちの奥さんには太ったねとか、かっこ悪いねとかさ、言われたくないなっていう。そこだけなんだよね」と本音を明かした。

MCの「EXIT」兼近大樹が「すげえ！奥さんにかっこいいままで」と感心すると、唐沢は「かっこいいままでっていうか、緊張感をちょっとね」と明言。MCの満島真之介が「単純にだらしなくなる感じが嫌ですもんね」と応じると、「それが凄く嫌」と言い切った。

唐沢の妻は女優の山口智子。