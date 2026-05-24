◇明治安田J1百年構想リーグ C大阪 3―2 岡山（2026年5月24日 JFEス）

C大阪は西地区2位でレギュラーシーズンを終えた。岡山に3発快勝。3連勝で、順位決定プレーオフへ向けて勢いを加速させた。

1点リードの後半36分に今季初ゴールを挙げたFW上門知樹は「ソロ（櫻川ソロモン）がうまく（ボールを）持ち出してくれた。あとは練習通り…相手に当たったけど入って良かった」と振り返る。25年6月に右膝前十字靭帯損傷および外側半月板損傷。大ケガを乗り越えての得点だったが「僕はこの場所で育ててもらい、J1にいかせてもらった。感謝している」と2年間所属した古巣へのリスペクトを込めてゴールセレブレーションはせず「良い恩返しになった」としみじみ語った。

18試合19失点は西地区最少失点。攻撃陣も“0トップ”や“3シャドー”など多彩な形を構築し、直近3試合12得点を挙げた。2点目の起点になったMF石渡ネルソンや前節・長崎戦に続いて2得点を挙げたMF横山夢樹ら若手も台頭。アーサー・パパス監督は「このグループがここまで成長できたのは誇りだよ」とハーフシーズンの手応えと充実を強調した。