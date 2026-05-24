「ブルワーズ３−１１ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手は５打数２安打１打点で大勝に貢献。今季最長となる９試合連続安打、４試合連続打点をマークした中、試合終了直後には“らしさ”全開の行動を見せた。

ゲームセット後、ベンチから出てきた大谷はラッシング、コールとタッチをかわし、選手たちが作った列の最前列に位置した。三塁線の前に立つと、白線上に落ちていた黒い物体を発見。すると自ら拾い上げた。

その後、白線を踏むこと無くまたいでフェアグラウンドの中へ。エンゼルス時代からグラウンドのゴミを拾う姿が何度も目撃されてきたが、実績を積んでもそのスタイルは変わらない。

試合前練習ではキャッチボール中に近くにいた小鳥をマジマジと観察。深々とお辞儀をするシーンもあった。ゲームでは序盤こそ変則左腕に苦しめられたが、第４打席で中前打を放ち９試合連続安打とすると、第５打席は冷静にボールを見極めてストレートの四球。そして九回の第６打席で左翼ポール際へ特大ファウルを放った後、右前にダメ押しの適時打を放った。

チームも大勝で地区首位対決を１勝１敗に持ち込んだドジャース。大谷の打率は５月最高となる・２７６、ＯＰＳも・８８３へ上昇。例年、好調モードに入る６月を前に上昇気流へと乗ってきた。