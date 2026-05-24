◆陸上 関東学生対校選手権 最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部３０００メートル障害決勝が行われ、早大の佐々木哲（２年）が８分２４秒９６の大会新記録で優勝した。スタート直後から独走し、新宅雅也（日体大）が１９７７年にマークした大会記録（８分３５秒２）を４９年ぶりに更新。日本学生歴代３位の好記録となった。

圧倒的な日本記録（８分３秒４３）を持つ三浦龍司（スバル）が今季は５０００メートルに重点を置いており、日本選手権（６月１２〜１４日）も回避する見込み。三浦不在の日本選手権に向けて、佐々木は「優勝争いに絡みたい」と意気込みを明かした。

トラックシーズンが終わった後には駅伝シーズンに向けても意欲を示す。昨季は出雲駅伝には出場（４区６位）したが、全日本大学駅伝、箱根駅伝は出走できなかった。「早稲田大学に貢献したい。楽しいチームメートもたくさんいます。練習を積んでいるので、箱根駅伝の２０キロの距離も無理ではありません。箱根駅伝では６区を走ってみたいですね」と佐々木は笑顔を交えて話した。

今年１月の第１０２回箱根駅伝で早大は４位。今季のチームはさらに強力。前回４区区間賞の鈴木琉胤（るい、２年）、同５区３位の工藤慎作（４年）、同３区３位の山口竣平（３年）を主軸として、同１区７位の吉倉ナヤブ直希（３年）、同９区２位の小平敦之主将（４年）ら実績を持つ選手が多い。それに「令和の三羽がらす」と呼ばれる増子陽太、新妻遼己（はるき）、本田桜二郎の強力ルーキーが加入。学生３大駅伝３冠を果たした２０１０年度以来の駅伝タイトル獲得へ期待が高まっている。