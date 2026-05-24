◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第２日▽立大８―３東大（２４日・神宮）

立大が東大を下し、２カード連続となる２つめの勝ち点を奪取。リーグ戦を５勝６敗勝ち点２で終えた。先発の道本想（１年＝星稜）が５回を投げ５安打２失点。決め球のフォークを低めに集め試合を作った。打線は０―０の２回１死一、三塁から７番・村本勇海（３年＝大阪桐蔭）の左中間への２点適時二塁打で先制。４回には２点を追加し、８回に試合を決定づける４点を奪った。

今春デビューし、１年生ながら２勝目を挙げた道本。成長の要因にフォークの習得による投球の幅の広がりを挙げた。楽天で投手として活躍した戸村健次コーチ（３８）の助言をもとに、左打者の外角に逃げながら落ちるシュート回転するフォークを会得。持ち味である伸びのある直球をより活かす投球を可能にした。春の活躍を糧に、秋のリーグ戦では規定投球回の到達を目標にする。「秋はたくさん投げて、よりチームの戦力になれるような投手になりたい」と更なるレベルアップを誓った。

今季、チームは開幕からリーグワーストタイ記録となった４戦連続２ケタ失点、４連敗で始まった。それでも２日の明大１回戦で今季初勝利を挙げると、９日の早大１回戦から４連勝。投打ともに立て直しに成功した。逆襲の秋に向け木村泰雄監督（６５）は「４連敗と厳しいスタートから選手がはい上がってくれた。厳しい状況からの勝ち点２は秋につながると思っていますし、選手の成長を感じたシーズンでした。（秋に向けては）まずはピッチャーの整備。オープン戦を含めて経験を積ませて、投手中心に守りからチームを作り直していければ」と抱負を語った。