2025年のミス東大コンテストで準グランプリを獲得した丸山穂乃果が23日、自身のX(旧ツイッター)を更新。今年3月に東大を卒業し、4月から就職していた企業について報告した。



【写真】丸山穂乃果“アナウンサー”になった姿 大人っぽいイメージに！

丸山は「ご報告」と題して、「お久しぶりです ことし4月から、チューリップテレビ(富山・TBS系列)でアナウンサーとして勤務しています」と就職先を報告した。また、アナウンサーとしての新しいアカウントを開設したことも報告し、「【富山の元気印】を目指して全力で頑張ります これからもよろしくお願いします」と知らせた。新アカウントでは、アナウンサーとしての新たなイメージ写真も添えられている。



丸山は千葉県出身。東大在籍時には応援部に所属しチアリーダーをしていた。大学卒業発表時には「チアリーディング、アナウンサー就活、ミス東大コンテストと密度の濃い挑戦をたくさんしてきた大学生活。帰路に立ったときはより難しくてより刺激的な道を選んできたように思います」と振り返り、「春からは新たな挑戦！チャレンジを楽しめる大人に成長します」と記していた。



（よろず～ニュース編集部）