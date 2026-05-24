鹿島はJ1百年構想リーグ最終節でFC東京に完封勝利

鹿島アントラーズは5月23日のJ1百年構想リーグ最終節でFC東京を1-0で破り、PK勝利を含む5連勝で地域リーグラウンドの戦いを終えた。

ミックスゾーンに現れたFW鈴木優磨は、FC東京のDF稲村隼翔が横を通り過ぎると「この子に走らされた」と笑った。

すでに1位通過を決めたなかで、2位のFC東京に完封勝利と文句なしの結果を出した。鈴木はいつも通りに「今日の前半は、結構、行ったり来たりだったのでめっちゃきつかったですし、もう少しゲーム運びはやらないといけないですけど」と課題を口にしつつ、「それでも今日の停滞したなかでも、途中出場した選手が試合を決めているのは、今の鹿島の強さだと思います」と、口にした。

試合後には昨年7月以来の公式戦出場だったGK梶川裕嗣と喜び合っていた。「4年くらいかな？ 『リーグ戦に出るのは久しぶりだ』と言っていたので。それでもあれだけのパフォーマンスでチームに貢献できるのは、日頃からの練習以外のなにものでもない」と、喜び合った理由を語った鈴木は「全選手がそれをできている、その空気感をつくりだすのは、僕が帰ってきたなかでも難しさを感じていたこと。それは監督だったり、全員の力があってのことなので、すごいことだなと感じています」と、チームが常勝軍団の雰囲気を取り戻せていることを感じ取れている様子だった。

実際に圧倒的な強さを示し、EASTを制した鹿島。通常のリーグ戦にすれば13勝4分け1敗という成績で、18試合中、11試合が完封勝利。総失点はわずかに9だった。鈴木も前線からチェイシングを行い、相手の背後から忍び寄ってボールを奪うシーンも見られた。チームとしての守備の手応えを問われると「サボったら代えられるんでね。今日もセンターバックが両方うまくて、結構走らされましたけどね」と笑い、攻撃でも違いをつくりつつ、ハードワークを怠らなかった自負を滲ませた。

W杯出場組を欠くことになるものの、鹿島は良い状態でWEST首位のヴィッセル神戸とのプレーオフを迎えられるだろう。首位を決めた前節終了時には「相手はどこでもいいっす」と言っていた鈴木だが、神戸に相手が決まると本音を見せた。

「神戸が一番強いんでね、結局。オレは神戸で良かったなと思います。神戸を倒さないと、やっぱりそういう（優勝した）感じがしないんで。神戸になってやっぱりなと思ったし、良かったです」と、国内屈指のタレントをそろう相手と優勝を争えることを喜んだ。（河合 拓 / Taku Kawai）