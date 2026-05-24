◎ヤクルト・池山監督は試合前取材の最後に自ら「大丈夫ですか？明日、野球ないですよ。記事など大丈夫ですか？交流戦を前に」。いつもありがとうございます。

◎この日の「王貞治レガシーデー」の開催を陣頭指揮したソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサーは、和田毅球団統括本部付アドバイザーの服装を見て「こんな日はタキシードかレオタードだぞ」。後者は問題ありだと思います。

◎巨人・丸は、グラウンドで浅野からあいさつされると「今日、何回目のあいさつや」とツッコみ。浅野にこれが初めてだったと言われ「え？お前がおじさんすぎて他のおじさんとごっちゃになってたわ」。まだピチピチの21歳なんですが…。

◎DeNAの藤田内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチは練習中のベンチ前で“ある人物”を見つけ「なんかベンチ狭いと思った」とポツリ。OBで解説者の黒羽根利規さんから「顔でかいからや！」とすぐツッコミが入りました。

◎ソフトバンク藤本博史前監督は現役時代に指導を受けた王貞治監督を「厳しく、優しく、寄り添ってくれた」と回顧。自身も2年連続Aクラスに導いたが「僕は、顔は怖いけど優しいだけでした」。その愛が魅力でした。