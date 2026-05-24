日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「知奴」という漢字を読めますか。「奴」が難敵です。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：チヌ

チヌとは、「クロダイ（黒鯛）」の別名です。

祝いの席でお馴染みのマダイとは近縁種ですが、淡い紅色の華やかさをもつマダイに対し、チヌは鈍い光を帯びた黒銀色の体色をしています。

「海のお掃除屋」と称されるほど食欲旺盛で、雑食性が強く、エビや貝類はもちろん、スイカやトウモロコシにも反応するほどの雑食性をもちます。その食性を支えるのが、貝殻を砕くほどの強い顎と、石臼のような奥歯です。そのしたたかな食性が、チヌの高い環境適応力を支えています。

この独特な呼び名の由来としてもっとも有力な説は、現在の大阪湾周辺を指していた古い地名「茅渟の海（ちぬのうみ）」に由来するというものです。

かつてこの一帯は豊かな漁場として知られ、そこで数多く獲れた黒いタイが「茅渟の海の魚」を意味する「チヌ」と呼ばれるようになったとされています。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】食べ物当て「知奴」 真鯛に匹敵する旨さ（2枚）