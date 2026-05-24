『コストコ』で発見し即買いした品「出会えたら超ラッキー」

料理研究家の桜井奈々が22日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入したお得な商品や、時間がない時に作った手軽なごはんを公開した。

この日、桜井は「昨日の私的コストコで1番のハッピー 出会えたら超ラッキー！！フェイラーのハンドタオル！」と報告し、購入した商品を公開。「たまにコストコで出くわすと嬉しすぎて即買い！2枚で3000円は嬉しい」と喜びをつづり「本当にフェイラーって丈夫ですよね。どんなに洗濯してもほつれたことなし」とその品質を絶賛した。

続けて「家出るまでに10分しかないことに気づき」と慌ただしい状況を明かしつつ「でもごはんは食べたい」と、もち麦米に焼いて冷凍した鮭や枝豆などをのせた手軽なごはんを写真で紹介。「最後に昨日感動した無添加の魔法の粉。意味わからないくらいにおいしい」と絶賛し「このおいしさを例えるなら、、ハッピーターンのあの粉をごま？バージョンにした感じ」と独特の表現で味を伝えた。

また「無添加の蜂蜜うめもおいしいーー！」と紹介し「やっぱり日本の暑い夏は梅干しのクエン酸パワーはマスト！！塩分もとれるし。夏バテ対策にはかかせない」とつづった。