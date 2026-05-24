【付録】ランコム「至高の美肌ケアBOX」が付いてくる！ 予約必須の『2026年MAQUIA 8月号増刊』は6月22日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『2026年MAQUIA 8月号増刊』（集英社）の「ランコム「至高の美肌ケア」BOX」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
集英社から6月22日に発売される『2026年MAQUIA 8月号増刊』（税込950円）。付録として、「ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が付いてきます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『2026年MAQUIA 8月号増刊』の「ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が見逃せない！
集英社から6月22日に発売される『2026年MAQUIA 8月号増刊』（税込950円）。付録として、「ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が付いてきます。
世界的ラグジュアリーブランド・ランコムの特別BOX世界中の女性から愛されるラグジュアリーコスメブランド・ランコムによる特別なBOXが付録に登場。「至高の美肌ケア」をテーマに、上質な美肌アプローチを叶えるアイテムが詰め込まれた一品です。普段なかなか手にする機会が少ない憧れブランドの世界観を、雑誌の付録として気軽に楽しめるのが大きな魅力。日々のスキンケアタイムをワンランク上の特別な時間へと変えてくれます。
美容好きが注目する『MAQUIA』だからこそ実現した特別企画集英社が手がける美容雑誌『MAQUIA』だからこそ実現した、ランコムとの特別コラボレーション。950円というお手頃価格でラグジュアリーブランドのアイテムを試せるのは、増刊号ならではの魅力です。本誌では最新の美容トレンドや実践的なビューティ情報も充実しており、付録と誌面の両方を存分に楽しめます。発売前から話題沸騰必至の一冊なので、ぜひ予約をチェックしておきましょう。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)