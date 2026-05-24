ホンダは、小型の電気自動車（ＥＶ）「Ｓｕｐｅｒ―ＯＮＥ（スーパーワン）」を発売した。

価格は税込み３３９万２００円。北米市場での需要減少に伴い、海外でのＥＶ推進の戦略を見直したばかりだが、国内は日常使いで需要があるとして拡充させる計画だ。

昨年発売した軽自動車のＥＶ「Ｎ―ＯＮＥ ｅ：（エヌワンイー）」をベースに全幅を拡大した。モーターの出力を引き上げる機能「ブーストモード」も搭載。満充電時の航続距離は２７４キロ・メートルとなる。国の補助金を活用すれば２０９万円台で、軽自動車のＥＶとほぼ同額となる。

ホンダは３月、米国市場に投入予定だったＥＶ３車種の開発中止を発表し、ハイブリッド車（ＨＶ）に注力する方針を示した。一方、国内では、買い物用など軽自動車を含む小型ＥＶの需要が高まるとみている。２８年には、人気の軽「Ｎ―ＢＯＸ（エヌボックス）」でもＥＶを投入する。

スーパーワンは発売前の先行予約台数が約７０００台に上っている。ホンダの２５年度の国内ＥＶ販売台数は約１万１１００台だった。順調な滑り出しで、川坂英生・日本統括部長は発表会で「日本のＥＶ市場とお客様の日常を熱く面白くする」と語った。