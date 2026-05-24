「爆笑問題」太田光（61）が24日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演し、ゲスト出演した歌手で女優の小柳ルミ子（73）をめぐる思い出を語った。

幼いころからダンスが好きだったという小柳が、当時のエピソードを披露した。「ダンスは3歳のころからやっていて、当時はバレリーナになりたかったくらい。歌って踊るというのが（好きで）、私がデビューする55年くらい前から、ずっとミュージカルをやりたかった。今でこそ認知されているけど、デビューしたころはミュージカルて何？って時代だった」。さらに「今73だけど、まだやりたい」と熱い思いを口にした。

小柳の話に、太田の脳裏には苦い思い出がよみがえっていたようだ。「覚えているのが当時、どっきりカメラでルミ子さんがだまされる。覚えてます？あれ、ひどかった」。1970〜90年代まで放送された日本テレビのどっきり番組で、容赦ない仕掛けで、大きな話題になった。他局でも類似番組が放送され、どっきりブームに。小柳は各番組の“だまされ役”常連だった。

太田は「その中で、ルミ子さんに、ブロードウェイの舞台の主役が決まったという（どっきりを仕掛けられていた）」と説明。「ルミ子さんは夢だから、一生懸命、練習してやるんだけど、（どっきりを暴露するタレントの）野呂圭介が出てきて、“どっきりです”って言うんだけど、そんなひどいどっきりある？って、見ていて心が痛くて。ルミ子さんの気持ちを考えると、そんなひどいこと、ダメだよ、やっちゃって」と振り返った。

「私はホント引っかかりやすいのよ」と話す小柳に、太田は「あれは引っかかりますよ」と同情。「救いようがない。当時のどっきりって。ひどいんだよ。やることが」と話していた。