歌手の島谷ひとみが２４日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」にゲスト出演。３軒目となる自宅を不動産サイト「ＳＵＵＭＯ」で見つけたことを明かして共演者を驚かせた。

この日は、ハナコ・岡部大、元ＡＫＢ４８の柏木由紀と東京・後楽園周辺を散策した。

島谷は４年前に山梨県にある山小屋を購入し、スタッフやプロの協力を得ながらＤＩＹでリノベーションしたと説明。さらに「もう一軒作ってるんですよ。地元の方で、古民家を直してて」と故郷の広島・倉橋島に３軒目となる自宅を購入したことを明かして、２人を驚かせた。

「元々、私子どものとき育ったので、行ったこともある家がＳＵＵＭＯ出てたんですよ」と知人の自宅が売りに出されていたことを不動産サイトで発見したと告白。柏木は「どうやって探してるんだろうと思ったんですけど、ＳＵＵＭＯ？」と話すなどまたもビックリ。

島谷は「物件情報見るのが趣味なんで。何となく見てみようかなと思ったら出てて。（売りに出てるのが）ショックすぎて。そのおばちゃんにたどり着いて、しかもＳＵＵＭＯ経由でですよ。最近おばちゃん見ないなと思ったらそういうことだったみたいで。そしたらおばちゃんが来てくれて『ひとみちゃんが連絡くれたって』みたい感じで。『ぜひ住んでほしい』っていうことで。『じゃあ私がこの家を買わせてください』っていうことで。実家からも近いし。何かその環境が気に入ったんで」と不思議な縁を説明した。

「よかったら使ってください。島ですけど、海がきれいなんで」と２人の来訪も歓迎していた。