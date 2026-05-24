お笑い芸人カンニング竹山（55）は24日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。全国で深刻化しているクマによる人的被害をめぐり、クマと人間との「共生」のありかたについて持論を語る中で、現在、野生のクマは生息していないとされるふるさとの九州で、いずれ目撃されるのではないかと危機感を示した。

番組では、クマが市街地など、街中に出没するケースが相次いでいる問題を特集。5月14日に盛岡市の岩手大の敷地内で、15日には青森市の商業ビル内でクマが目撃されたケースや、19日には東京・奥多摩町で、下半身のみの遺体が発見され、クマなど大型動物に襲われた可能性もあるとみられていることや、東京・八王子市の住宅街でも目撃情報があることを伝えた。クマに襲われ九死に一生を得た消防団員へのインタビューも伝え、人間とクマの共生が可能かという話題が議論となった。

MCのビートたけしは「人がクマのテリトリーまで、住宅などが進んじゃったのかね」と指摘。元AERA編集長でジャーナリストの浜田敬子氏は「これからは共生するしかない。全部を捕獲するわけにはいかず、里に食べ物があると分かると出てきちゃうので、家にある柿の木やクリの木を切ったり、（クマが木に）登れないようにトタン板を巻くそうです」と述べた。

これに対し竹山は「共生するのは、ここまで来ると難しいと思う。街中に野良猫みたいにクマが、っていうのは、共生も何もねえよという話だから」と述べた。「元々は人間のせいだと思う。すべては人間が環境を壊してきたとは思うので、すごく自分勝手な意見だけど、ここまでくるとある程度駆除という形でやらないと。そこで人間は恐ろしいぞ、というのを見せることが共生になる。そこは、『かわいそう』うんぬんじゃなく、かわいそうとか言っている間に食われちゃうぞって」と持論を口にした。

リモート出演した、クマの生態に詳しい岩手大農学部の山内貴義准教授は「駆除は必要」と応じ、「街中に出てくることを学習してしまった個体は確実に捕獲していく必要があるが、山奥の個体を実際に撃てるかというと恐らく無理だと思う」「個体数管理は難しく、山奥では彼らにおとなしく生活してもらうしかなく、出てくる個体をいかに効率よくとるか、出てこなくするかかということが重要」と解説した。

キャンプ場などで留意する点について山内氏が解説すると、竹山は「俺の周りでキャンプをやっているやつなんかは、今、みんな千葉に行っていますよ。千葉はクマがいないって」と述べながら、「九州に帰った時にもよく話すのが、九州にもクマはいないんですが、いよいよ山口で見つかったんですよ」と、岩国市や柳井市での目撃情報に言及。その上で「九州で言っているのは、『これは（クマが山口から）関門海峡を渡るんじゃねえか』って。（関門）トンネルでね」と、言及する場面もあった。