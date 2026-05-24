非常勤講師に一目惚れした女子生徒のまっすぐな感情にタジタジ…女子高校生と教師たちが織りなす、みずみずしい青春群像劇【書評】
【漫画】本編を読む
『猫に白鳥、蛍に小判』（ヨドカワ/KADOKAWA）は、学校を舞台に、生徒たちそれぞれの異なる「好き」が交錯していく姿を描いた青春コミックである。恋愛、憧れ、執着、友情……ひとことで片づけられない感情が入り混じり、登場人物たちの心を鮮やかに揺らしていく。みずみずしい空気感とテンポの良い会話劇が魅力の作品だ。
美術教師・波瀬ホタルは、ひとりの女子生徒に頭を抱えていた。その生徒・猫目ユナは、非常勤講師・白鳥アコに一目惚れし、授業そっちのけで追いかけ回しているからだ。しかし、当の白鳥もまたどこかつかみどころがなく、ただの「憧れの先生」では終わらない気配をまとっている。恋に一直線なユナと、そんな彼女に振り回される大人たち。その関係にはどこか微笑ましさがある。
そして作品全体を包む軽やかなリズムも心地よい。会話の間や視線の動き、ちょっとした沈黙の「間」など、登場人物たちの距離が自然と伝わってくるのだ。にぎやかなやり取りの裏で、言葉にならない感情がじわりと滲む瞬間も多く、読み手は笑いながらも、いつの間にか心を掴まれているはずだ。
タイトルにある「猫」「白鳥」「蛍」は、登場人物たちのキャラクターを思わせる。奔放さ、気高さ、淡く揺れる光。異なる性質を持つ者たちが出会うことで、物語は思いがけない色彩を帯びていく。そして、読み手が思い浮かべるのは、「好き」という感情の美しさとやっかいさだろう。誰かを好きになる気持ちは、ときに自分を変え、ときに人を振り回してしまう。にぎやかで愛らしく、それでいて少し切ない。そんな青春のまぶしさに、目を細めてしまうのだ。
文＝馬風亭ゑりん