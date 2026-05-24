

YOSHIKI、ダイアナ・ロス

YOSHIKIが5月23日、Kアリーナ横浜で開催されたダイアナ・ロス来日公演に出演し、スペシャルパフォーマンスを披露した。

【写真】YOSHIKI、ダイアナ・ロス来日公演でサプライズ共演

YOSHIKI は今回、ダイアナ・ロス本人から直接出演依頼を受けたことをきっかけに共演が決定。複数のプロジェクトが同時進行する多忙なスケジュールの中、同日に急遽来日し、Kアリーナ横浜のステージに立った。

ダイアナ・ロスは、1960年代から世界の音楽シーンを牽引し続け、音楽のみならず映画、ファッション、カルチャーなど多方面に影響を与えてきた世界的アイコン。マイケル・ジャクソン、マライア・キャリー、ビヨンセら後続アーティストにも大きな影響を与えた存在として知られている。

11年ぶりの日本公演で超満員の熱気に包まれる中、ダイアナ・ロスの視線がステージ上のクリスタルピアノへと向けられた。「ほら、あそこに美しいピアノがあるでしょう。素敵よね？」。その言葉に呼応するように、会場からは大きな歓声が上がった。続けてダイアナは、「今夜、皆さんのために、とても、とても、とても特別なゲストをお迎えしています」と語り、「皆さんにご紹介します。YOSHIKIさんです」とYOSHIKIを紹介。「近くにいるかしら？ もう来てる？」「彼、来てくれているわ。今、走って来ているみたい」と、登場を待つ時間さえも会場の期待へと変えていった。

そして YOSHIKI がステージに姿を現した瞬間、会場は大歓声に包まれた。ダイアナはYOSHIKIをステージ中央に迎え入れ、ハグを交わすと、「今夜の特別なゲストです。来てくれて嬉しいわ」と歓迎。YOSHIKI も「お招きいただき、本当にありがとうございます」と応じた。

ダイアナは「今夜は、とても特別な曲をお届けします。私のお気に入りの曲のひとつ、本当に大好きな曲です」と語り、「こちらこそ、来てくれて嬉しいわ。一緒に、本当に特別なことをしましょう。私の大好きな曲、『If We Hold On Together』。弾いてくれるかしら？」とYOSHIKI へ呼びかけた。

その言葉を受け、YOSHIKI が自身の代名詞とも言えるクリスタルピアノへ向かい、ダイアナ・ロスの名曲「If We Hold On Together」の演奏を始めると、客席では観客が一斉にスマートフォンのライトを灯し、その光が会場全体へと広がっていった。無数の光が星空のように揺らめく中、ダイアナ・ロスの歌声と YOSHIKI のピアノが重なり合い、会場は幻想的な一体感に包まれた。

曲の終盤、ダイアナ・ロスが YOSHIKI へ「もっとピアノを弾いてほしいわ」とリクエスト。YOSHIKI はその突然の呼びかけに即座に応え、その場で演奏を続ける形で楽曲をロングバージョンへとアレンジした。その即興的な展開に会場の熱気はさらに高まり、客席からは大合唱が巻き起こった。

日本でも大ヒットを記録し、世代を超えて愛され続ける代表的バラードは、ダイアナ・ロスと YOSHIKI による一夜限りの共演によって新たな輝きを放ち、演奏後には割れんばかりの拍手が響き渡った。世界的レジェンド同士による特別なステージは、会場に深い余韻を残して幕を閉じた。

また公演後、2人が交流する中で、YOSHIKI が 7 月にロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催する自身の公演について話すと、ダイアナ・ロスが「私もあなたのディズニーホールのコンサートに行きますよ」と応じる場面もあった。ステージ上での共演に続き、公演後も互いへのリスペクトが感じられる温かな交流が生まれた。

YOSHIKIは「現在、7月に開催するディズニーホール公演に向けて、ロサンゼルスでリハーサルや準備を進めている最中ですが、今回、ダイアナ・ロスさんからお声がけをいただき、とても光栄に思い、急遽日本に来ました。歴史を作ってこられたアーティストとご一緒でき、会場のエネルギーからも、音楽の持つ力を改めて感じた夜でした」とコメントした。

なお、ダイアナ・ロスの来日公演は、25日（月）に大阪城ホールでも開催される。

YOSHIKI はこのあと、6月1日にニューヨークで開催される Entertainment Community Fund Galaで、同団体の最高栄誉である「Medal of Honor」を日本人アーティストとして初めて受賞する予定で、同イベントでのパフォーマンスも予定されている。

さらに 7 月には、ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで2夜にわたる公演「YOSHIKI CLASSICAL 2026」を控えており、2024年の3度目の首の手術と長いリハビリ期間を経て実現する本格的な活動再始動に、世界的な注目が集まっている。