お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が24日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。人気のニホンザル「パンチ」がいるサル山に侵入したとして男2人が逮捕された事件に言及した。

オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱いて過ごす姿で人気が出たニホンザル「パンチ」がいる千葉県の市川市動植物園のサル山に侵入したとして、市川署は、威力業務妨害の疑いで、いずれも自称、米国籍の大学生の男（24）と歌手の男（27）を逮捕した。

逮捕容疑は、共謀して17日午前10時50分ごろ、柵を乗り越えてサル山に侵入し、業務を妨害した疑い。

署によると、大学生の男が着ぐるみ姿でサル山に入り、歌手の男がその様子を柵の外からスマートフォンで撮影したという。

市川市動植物園は、事件を受け、観覧規制エリアを拡大し、侵入防止ネットを設置するといった対策を既に実施。サル山の撮影を全面禁止することも検討している。

カズレーザーは、威力業務妨害の法定刑について「3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金と決まっているらしいんですけど、こんだけ物価が上がってるんだから罰金ももっと上げたらいいのになって思う」と言い、「あとは自分で檻の中に入ったんだからしばらくカギかけてほっとけばよかったのになって思いました」と自身の見解を話した。