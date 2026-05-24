西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが自身のインスタグラムを更新。

筋トレへの想いを綴りました。



【写真を見る】【 西川忠志 】 筋肉ムキムキボディに ファン反響 「素晴らしい筋肉」「相変わらずの腕の太さ」「なかやまきんに君と変わらんがな」





西川忠志さんは「嬉しいメッセージありがとうございます」「皆様おはようございます。いつも私のInstagramをご覧いただきまして ありがとうございます」「そしていつもコメントいただいております皆様も ありがとうございます。一つ一つ毎回読ませていただいております」と、投稿。





続けて「前々回の筋トレの投稿にも あたたかな沢山のコメントを頂戴致しまして とても嬉しく！ありがたく！心より感謝申し上げます」と、記しました。そして「これからもマイペースでコツコツ楽しくやって参ります」と、鍛え上げられた上腕の筋肉をアピールし、ファンに向けて呼びかけました。

西川忠志さんは「では本日も楽屋にて髭剃りからスタート!!」と自身が出演する公演に向けての様子を綴っています。









この投稿にファンからは「筋肉凄くなりましたねー いつもインスタ楽しみにしています」・「私も若干ですが筋トレしてるのでわかりますがー ここまでになるにはすごい」・「凄いなぁ なかやまきんに君と変わらんがな」・「それは 足ですか？」・「相変わらずの腕の太さ」・「素晴らしい筋肉ですね」などの反響が寄せられています。





先日の投稿で、西川忠志さんは自身の筋力トレーニングについて「56歳半ばから始めて、いい趣味に出逢えました。」「ジムに行き始めてから1年と8ヶ月 ベンチプレスはやっと90kg挙げれるようになりました。とは言ってもまだ2回までしか挙げられませんが」「目標は100kg挙げれる様に焦らずコツコツと楽しみます」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】