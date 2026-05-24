24日午後3時8分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

水戸市

■震度2

□茨城県

日立市 常陸太田市 笠間市

ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市

小美玉市 茨城町 大洗町

城里町 東海村 土浦市

石岡市 鉾田市

■震度1

□茨城県

高萩市 北茨城市 大子町

龍ケ崎市 下妻市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市

守谷市 筑西市 稲敷市

かすみがうら市 桜川市 行方市

美浦村 阿見町



□福島県

田村市 鏡石町 矢祭町

玉川村 浅川町 いわき市



□栃木県

大田原市 宇都宮市 小山市

真岡市 益子町 茂木町

市貝町 芳賀町 栃木那珂川町



□千葉県

香取市 市川市 野田市

成田市 習志野市 八千代市

鎌ケ谷市 白井市 栄町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。