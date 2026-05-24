茨城県で最大震度3の地震 茨城県・水戸市
24日午後3時8分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□茨城県
水戸市
■震度2
□茨城県
日立市 常陸太田市 笠間市
ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市
小美玉市 茨城町 大洗町
城里町 東海村 土浦市
石岡市 鉾田市
■震度1
□茨城県
高萩市 北茨城市 大子町
龍ケ崎市 下妻市 取手市
つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市
守谷市 筑西市 稲敷市
かすみがうら市 桜川市 行方市
美浦村 阿見町
□福島県
田村市 鏡石町 矢祭町
玉川村 浅川町 いわき市
□栃木県
大田原市 宇都宮市 小山市
真岡市 益子町 茂木町
市貝町 芳賀町 栃木那珂川町
□千葉県
香取市 市川市 野田市
成田市 習志野市 八千代市
鎌ケ谷市 白井市 栄町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。