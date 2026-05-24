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24日午後3時8分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□茨城県
水戸市

■震度2
□茨城県
日立市　常陸太田市　笠間市
ひたちなか市　常陸大宮市　那珂市
小美玉市　茨城町　大洗町
城里町　東海村　土浦市
石岡市　鉾田市

■震度1
□茨城県
高萩市　北茨城市　大子町
龍ケ崎市　下妻市　取手市
つくば市　茨城鹿嶋市　潮来市
守谷市　筑西市　稲敷市
かすみがうら市　桜川市　行方市
美浦村　阿見町

□福島県
田村市　鏡石町　矢祭町
玉川村　浅川町　いわき市

□栃木県
大田原市　宇都宮市　小山市
真岡市　益子町　茂木町
市貝町　芳賀町　栃木那珂川町

□千葉県
香取市　市川市　野田市
成田市　習志野市　八千代市
鎌ケ谷市　白井市　栄町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。