アメリカの市長が、中国政府の工作員であると訴追された。米司法省によると、カリフォルニア州アルケイディア市長のアイリーン・ワン容疑者は2020年後半から2022年にかけて、中国当局から指示を受け、「新疆ウイグル自治区での集団虐殺や強制労働は存在しない」などとする、中国政府の見解に沿う記事を、ネット上に投稿していた疑いが持たれている。

【映像】中国の工作員だった容疑のアメリカ市長（実際の映像）

アメリカでは外交官以外が、司法長官に通知せずに外国政府の代理人として活動した場合は、連邦法違反にあたり、最高で10年の拘禁刑が科される可能性がある。ネットでは驚きと疑問の声もあるが、情報工作は日本にも脅威で、高市早苗総理が「我が国をターゲットとした外国情報機関による諸工作は活発に行われており、そうした不正な勧奨を防止する仕組みの整備は急務」と発言している。

そんな中、日本で「国家情報会議設置法案」の審議が進められている。政府の情報収集能力や分析力を高めるための法案で、今月から参議院で審議が始まった。海外からの諜報活動の規制がゆるく「スパイ天国」とも指摘される日本は、どのような対応を取るべきなのか。『ABEMA Prime』では政治家や専門家と考えた。

■市長がスパイに？

自民党インテリジェンス戦略本部・事務局長の塩崎彰久衆院議員は、今回の件について、「衝撃を受けると同時に、対岸の火事ではないと思った。アルケイディア市は人口約5万6000人で、日本での小規模自治体と同じくらい。驚いたのは、市長自ら『代理人だった』と認めていること。アメリカには“外国代理人登録法”という法律があり、最長で10年の拘禁刑だが、司法取引の中で本人が認めた。日本でも起こり得るという認識を持つ必要がある」と警鐘を鳴らす。

キヤノングローバル戦略研究所・中国研究センター長の峯村健司氏は「スパイには『007』のように情報を取ってお金をもらうイメージがあるが、今回は中国政府の意向で宣伝工作に携わった。新疆ウイグルの人権問題を否定し、中国政府の主張を広め、総領事館員にアクセス数を報告して、お金をもらっていた。情報を取ると言うより、宣伝の方が問題で、スパイとはちょっと違う」と解説する。

そして、「今回の問題は、代理人として登録していないことで、日本にもかなりの数がいるのではないかと見ている。中国のスパイは、絶世の美女や美男子が情報を取るというより、網を投げて、砂と一緒に魚を捕る“投網方式”が特徴だ。プロよりも素人から情報を集めていく。幅広い人に声をかける特徴があり、あなたの隣にもスパイや代理人がいるかもしれない」と語る。

■中国スパイの手口

中国には「MICE（マイス）工作」というものがあるという。峯村氏は、「Mは『マネー』、Iは社会主義や共産主義などの『イデオロギー』、Cはハニートラップなどで誰かの弱みを握る『コンプロマイズ』、Eは自尊心の『エゴ』だ」。ターゲットとしては「会社を辞めたばかりで、今まで偉そうにしていたが、誰も相手にしてくれない人」を挙げ、「自衛隊OBなど」を例に取る。

また、「北京の特派員時代に、ある女性から『父が軍幹部で“スパイになれ”と言われているが、なりたくない』と相談された。美しい女優で、『日本に亡命したい。断ろうとしたら、“殺されるぞ”と脅された』と言い、その話を取材したことがある」と振り返る。

こうしたケースから「本人の意思より、軍や共産党幹部の親族から命じられているケースが結構多い」として、「やめるのは大変だ。脅される場合もあり、結構難しい」と説明した。

■「日本は全裸状態」

峯村氏は、日本の現状を「全裸みたいなもの」だと評する。「各国が情報を取り合う競争の中で、何も対策がなく、取られっぱなしだ。中国に限らず、ロシアでも企業情報を取る典型的なスパイ事件は起きているが、スパイ防止法などが整備されていないゆえに、犯罪事実がわかっても、その人間は帰国してしまい、結局捕まえることができない。取られ損で、すごく遅れている。主要国を見ても、レベルが低いどころか、ほとんどないに等しい」。

これに塩崎氏は「下着くらいは着けている。何もやっていないわけではなく、2013年の特定秘密保護法から、セキュリティ・クリアランス制度、能動的サイバー防御、そして国家情報会議設置法案と、スピード感を持って、1つずつ階段を上がっている。できることからどんどんやり、法律も必要だが、運用面でできることは今からでもやるのが大事だ」と返した。

自民・維新の連立合意では「3段階で情報力の強化を行おうとしている」という。「第1段階は、議論している国家情報局の創設だ。第2段階は、今まで以上に外国からの情報を取ること。そして第3段階は、情報を持っていかれないように守ること。海外と比べると制度や法律が足りないため、しっかり議論して進めていきたい」。

（『ABEMA Prime』より）