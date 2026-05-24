モデルで女優の工藤美桜（26）が、23日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。お酒について明かした。

松岡昌宏（49）が「普段もお酒は飲みますか？」と聞くと、工藤は「飲みますね。1人だとファミレスとかチェーン店で飲むことが多くて、大好きで」と明かした。松岡は「ファミレス飲みいいよね。お酒も自分でね、好きなように」と同意、工藤は「そうです。おかわりもできるし、安いし」と答えた。松岡が「焼酎頼めば、ドリンクバーで好きな割りをね、できるわけだから、氷もあるし」と話すと、工藤は「はい、最高なんです」と反応した。

すると博多大吉（55）が「行かないで…。松岡さんも、工藤さんも行かないで、そういう、なんか…」と言い、松岡は「いやいや楽しいですよ」と答えた。大吉は「松岡さんはこの番組9年ぐらいやってて、1人飲みもやってるんだろうなって想像はつきます。ほんと…工藤さんごめんなさい。あなたがファミレスで飲んでるとは思わない。視聴者を代表して言ってます」と伝えた。

松岡が「焼酎なのワインなの？」と聞くと、工藤は「食べるご飯と合わせて変えるんです。最近ワインにハマってて」と明かした。松岡が「エスカルゴにワイン的な？」と聞くと、大吉が「サイゼリヤにいないでしょ？」とツッコみ、工藤が「いますよー」と答えた。

松岡が「お友達と飲むというよりも、1人飲みが多かったりする？」と質問すると、「お友達も大人数というよりは2人で飲んだりするんで。そういう時は友達の家の近くへ行って、だからいろんなところに行きます」と打ち明けた。