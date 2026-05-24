時間もお金も惜しまず、「最短ルート」を信じて積み上げてきた教育が、思いがけない知らせによって揺らぐことがあります。



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しかも、その知らせが「ほとんどお金をかけずに成功した」という話だったとしたら、親の心は穏やかではいられません。



「ここまでやれば大丈夫」と信じていた

東京在住のTさん（40代）は、夫婦ともに地方出身ながら難関大学を卒業した、いわゆる教育熱心な家庭です。



自分たちが努力で学歴をつかみ取ってきたからこそ、一人息子にはさらに高い場所へ進んでほしい。その思いから、小学校低学年の頃から塾に通わせ、中学受験を経て進学校へ。高校進学後も東大専門塾に通わせ、講習や模試、個別指導まで惜しみなく投資してきました。



気づけば、教育費がいくらかかったのか正確にはわからないほどです。



それでもTさんは、「ここまでやれば大丈夫」と信じていました。



十分な環境を与え、十分なお金をかければ、結果はついてくる。そう信じることで、不安を押さえ込んでいたのです。



お金をかけても安心は買えなかった

しかし現実は、期待通りには進みませんでした。



息子は高校生になりましたが、成績は「東大が確実」と言える位置にはありません。もちろん悪くはない。それでも、「これだけやっているのに」という焦りが、少しずつ募っていきました。



講座を増やしても、模試の判定は思うように上がらない。お金をかけても、安心は買えなかったのです。



故郷から届いた、ほぼ「独学」合格の知らせ

そんなTさんの心を大きく揺らしたのが、故郷の同級生から届いた報告でした。



その同級生の息子が、県立高校から東大に合格したというのです。しかも、塾通いは高3の受験前の苦手科目だけ。ほぼ独学での合格でした。



Tさんは「すごいね」と祝福しました。けれどその瞬間、心の奥に湧き上がったのは、祝福だけではありませんでした。



「うちは、いったい何にこれだけお金をかけてきたのだろう」



同じ東大というゴールに、一方は何百万円もかけ、一方は最小限の費用でたどり着いた。その現実は、Tさんが信じてきた、正しい努力の価値を揺さぶりました。



王道ルートが唯一の正解ではなかった

もちろん、塾に通うことが無意味なわけではありません。環境を整えることは、子どもの可能性を広げる大切な方法です。



けれど、「お金をかければ結果が出る」と思っていたなら、その前提は簡単に崩れます。



都市部では、塾や予備校を活用する受験スタイルが一般的です。情報も環境も整っていて、それが王道とされています。



一方で、地方では限られた環境の中で、自分で考え、自分で勉強を進めるしかないケースも少なくありません。その違いが、時に思いもよらない結果を生むのです。



Tさんがショックを受けたのは、地方の子が東大に受かったことではありません。「王道ではなくても届く」という事実でした。



これまで“正解”だと信じて積み上げてきたものが、唯一の正解ではなかった。その現実は、想像以上に重く響きます。



いつの間にか「子どものため」が「親のため」に

子どもの受験は、本来、子どものためのもののはずです。けれど実際には、そこに親の価値観やプライドが入り込みます。



「ここまでしてきたのだから報われてほしい」



その願いはいつしか、



「このやり方が正しかったと証明してほしい」



という思いに変わっていきます。



だからこそ、別のやり方で成功した人の存在は苦しいのです。



教育にお金をかけることは悪くありません。むしろ、わが子のためにできることをしたいと思うのは当然です。けれど、教育費を積み上げるほど、親は結果に意味を求めるようになります。



その結果、「子どものため」だったはずの教育が、いつの間にか「親の安心のため」になってしまうこともあります。



「正解を買える」という幻想

Tさんが突きつけられたのは、東大合格の難しさではありませんでした。「お金をかければ安心できる」という幻想の脆さです。



教育に正解はありません。だからこそ、正解を買おうとした瞬間に、苦しさが生まれるのかもしれません。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）