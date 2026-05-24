＜うちは毒親だった…？＞妹には連絡した弟。私との約束はドタキャンしたくせに〜ッ！【第7話まんが】
私はリョウコ（35歳）。妹のアヤ（33歳）は結婚して隣県で子育て中、弟のタクト（29歳）は都会で就職しました。数年前に父が亡くなり、実家では母がひとり暮らしです。最近の母は弟が帰省しないので寂しいようです。私から何度メッセージを送っても、弟は既読無視で返事もしてきません。SNSでは陰で「毒親」とグチっているし、会いに行ってもドタキャンです。私は母が悲しそうな顔をするたび、いたたまれない気持ちになります。そこで妹に電話し……。
悲しそうな母を放っておけなくて、私は「できれば家族で実家に滞在してほしい」とお願いしました。しかし妹は言いづらそうに断ってきたのです。旦那さんにとっては苦行なのだそうで……。今まで気を遣って言わなかったのでしょう。
年末年始を賑やかに過ごすのは、母だけでなく親族みんなにとっていいことだと思っていました。妹からきっぱり「やたら誘ってこないで」と言われ、自分の視野の狭さに気付かされます。しかも弟は、妹の方には電話をしていたそうで……？
私からのメッセージはひたすら既読無視し、会う約束もドタキャンしてきた弟。それなのに妹には自分から電話していたのです。その事実は私にとってショックでした。弟は距離を取りたいのでしょう。私とも、母とも……。その関係性を自ら選び取っているのです。
妹の旦那さんは、自分の実家に行くことを考えただけで憂鬱になるそうです。「家族だからって、みんなが同じ思いを持ってるわけじゃない」親友のナミから以前言われた、そんな言葉も思い出されます。私はもう、弟には連絡しないほうがいいのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
悲しそうな母を放っておけなくて、私は「できれば家族で実家に滞在してほしい」とお願いしました。しかし妹は言いづらそうに断ってきたのです。旦那さんにとっては苦行なのだそうで……。今まで気を遣って言わなかったのでしょう。
年末年始を賑やかに過ごすのは、母だけでなく親族みんなにとっていいことだと思っていました。妹からきっぱり「やたら誘ってこないで」と言われ、自分の視野の狭さに気付かされます。しかも弟は、妹の方には電話をしていたそうで……？
私からのメッセージはひたすら既読無視し、会う約束もドタキャンしてきた弟。それなのに妹には自分から電話していたのです。その事実は私にとってショックでした。弟は距離を取りたいのでしょう。私とも、母とも……。その関係性を自ら選び取っているのです。
妹の旦那さんは、自分の実家に行くことを考えただけで憂鬱になるそうです。「家族だからって、みんなが同じ思いを持ってるわけじゃない」親友のナミから以前言われた、そんな言葉も思い出されます。私はもう、弟には連絡しないほうがいいのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子