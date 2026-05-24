◇阪神大学野球入れ替え戦 関西外国語大7―2大阪電気通信大（2026年5月24日 GOSAND南港中央野球場）

関西外国語大が連勝で2025年秋季リーグ以来2季ぶりの1部復帰を決めた。

1回裏1死一、二塁で4番・鴻谷一翔（4年、初芝立命館）が中前適時打を放ち、先制した。

「前日（1回戦）はふがいない結果（4三振）でしたが、気持ちの切り替えは出来ていました」

4番の一打に続き、7番・橋口晃生（4年、報徳学園）の中前2点適時打で初回に3点を奪った。3、4回にも1点ずつを加えると、6回に2点を奪って終始、有利な状態で試合を進めた。

鴻谷は昨年、1部で春は打率・316と活躍したが、秋は打率・107と絶不調に陥ってしまった。「野球人生で初めてのスランプでどうしていいかわからなかったです。とにかく練習で自信を取り戻すしかない」と、2部東で迎えた今春は打率・357でベストナインにも選ばれ、4番打者として復活した。

2月に就任した黒川洋行監督は「このチームの4番は鴻谷だから打ってくれないと困るんです。二人で悩みながら春につなげてきました」と、4番の仕事ぶりに笑顔を浮かべた。

相手の大阪電気通信大の清田監督は、ミキハウス時代の監督で主将・黒川との師弟対決でもあったが「かえってやりやすかったですよ」と、清田監督への恩返し勝利を喜んだ。