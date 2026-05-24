ふぉ〜ゆ〜結成15周年記念特番、本日独占配信スタート！素の4人の飲み会をほぼノーカットで

福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介。メンバー全員の名前に“ゆう”が付く4人組アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜。

CDデビューをせずにジュニアを卒業した、自他ともに認める“異色のアイドル”として第一線を走り続ける彼らは、4月1日に結成15周年を迎えた。

動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、彼らの結成15周年を記念した特別番組『ふぉ〜ゆ〜「15」Songs＆Stories』を独占配信。

番組の打ち合わせ風景を収録した《導入編》はすでに配信中だが、ついに本日から全15回で構成される本編の配信がスタートする。

この特番は、CDこそ出していないものの多数のオリジナル曲を持ち、確かな歌唱力とダンススキルで人々を魅了し続ける彼らが熱望していた“音楽番組”。しかし、結成15周年の記念イヤーということもあって多忙なふぉ〜ゆ〜。スケジュールの都合上、念願の“歌収録”は夏を予定している。

ということで、今回誕生した2本同時配信となる＃1＆2の企画は、なんとも彼ららしい「メンバー4人だけでハッピーアワー！本音が漏れちゃう90分!?」。

《導入編》の打ち合わせで4人が「楽しそう！」と言っていた企画が実現し、スタッフなし、4人だけで飲んでしゃべるという“ハッピーアワー飲み90分1本勝負”を、ほぼノーカットで届けることになった。

◆ハッピーアワー90分1本勝負！4人の素顔が満載

「この時間から飲むの久々じゃない？」「明るい時間から飲めるの最高！」と大喜びで集合したふぉ〜ゆ〜は、ビールで乾杯。それぞれが舞台で活躍中の4人は、全国の劇場、その周辺の居酒屋の話や、舞台の思い出話に花を咲かせる。

辰巳が「今やったらどうなるんだろうと思って、もう1回やりたい！」と過去のふぉ〜ゆ〜主演舞台の思い出を語り始めると、福田もその時お世話になった先輩に「みんなで会いに行きたい」とポツリ。それぞれが舞台にかける熱い思いが次々に飛び出す。

また、おなかペコペコの4人が注文していた料理が出そろうと、仕事で行った日本全国の絶品グルメや、最高だった景色の話題で大盛り上がり。そして、まだまだガッツリしたものが食べたい越岡が「オレはみんなと味覚が違うって感じる（笑）」と言い始めると、メニューを見ながら「こっしーが好きそうなメニューを当ててみよう」と、いきなり3人のチャレンジがスタートするひと幕も。

さらに、8月13日（木）に日本武道館で開催される『ふぉ〜ゆ〜 一夜限りの15周年LIVE I♡YoU 〜3939です〜』の話題も。

松崎ワールド全開で繰り出されるボケを3人が華麗にスルーするなど、「ここまでカメラを意識せず飲むの初めて」という彼らの言葉どおり、“素”でしかない掛け合いがタップリだ。

◆ふぉ〜ゆ〜 コメント

※福田悠太

お待たせしました！ 最初の《導入編》の配信から約2カ月空いてしまいましたが、逆にその2カ月が良い時間になった気がします。『ふぉ〜ゆ〜「15」Songs＆Stories』の“Songs”の部分は夏頃に収録予定なので、まだ進められておりませんが、“Stories”の部分は、その分濃いものを撮影できています。どうぞお楽しみに！

※辰巳雄大

満を持しての＃1＆2が、ただ飲んでいるだけなんですが（笑）、ふぉ〜ゆ〜を知ってくれている方なら、“いつもの空気だな”と感じてくれると思います。“素”だったからこそ、この先のふぉ〜ゆ〜に対する熱い思いなどがポロッとこぼれ落ちている感じがすごくリアルだと思うので、そういうところを楽しんでいただけたらうれしいです。

そしてやはりこれは“音楽番組”なので、僕らがどんなパフォーマンスをするんだろうということも、今後の楽しみにしていただきたいです。

※越岡裕貴

《導入編》の配信からだいぶ時間が経ってしまいましたが、いよいよ＃1＆2が同時配信されます。わりと普段通りのふぉ〜ゆ〜の“ハッピーアワー飲み会”が見られますので、皆さんも一緒にその飲み会に参加している気持ちで見ていただけたら、僕たちもハッピーです。

※松崎祐介

結成15周年ということで“ふぉ〜ゆ〜とはなんぞや”ということを1人でも多くの方に知っていただきたいですし、僕たちからは最高のエンターテインメントをお届けしたいです。

ハッピーアワーは飲んで食べて好きなことを話して、本当に普段の僕たちそのもの！ 久しぶりに4人で飲めてうれしかったです。

そして、“ふぉ〜ゆ〜は歌もダンスもできるんだ”、“そんなグループが15周年＆全員40歳の節目を迎えるんだ”ということを知ってもらうとともに、少しでも見ている方の力になれたらいいなと思います。