セレッソが３連勝締め！ 横山の２発など岡山に３−２勝利、WEST２位フィニッシュ
セレッソ大阪は５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST最終節で、ファジアーノ岡山と敵地で対戦した。
90分以内の勝利で４位から２位に浮上できるＣ大阪は開始８分、横山夢樹の２戦連発となるゴールで先制に成功する。
１点リードで迎えた後半、56分に横山がこの日、２点目をマーク。73分に１点を返されたが、81分に上門知樹の得点で突き放す。90分に失点も、そのまま３−２で逃げ切った。
Ｃ大阪はこれで３連勝。勝点を31に伸ばし、同ポイントの名古屋グランパスを得失点差でかわしてWEST２位に。順位決定戦のプレーオフでは、EAST２位のFC東京と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】横山夢樹が２発！ 強烈ショット＆絶妙チップキック
90分以内の勝利で４位から２位に浮上できるＣ大阪は開始８分、横山夢樹の２戦連発となるゴールで先制に成功する。
１点リードで迎えた後半、56分に横山がこの日、２点目をマーク。73分に１点を返されたが、81分に上門知樹の得点で突き放す。90分に失点も、そのまま３−２で逃げ切った。
Ｃ大阪はこれで３連勝。勝点を31に伸ばし、同ポイントの名古屋グランパスを得失点差でかわしてWEST２位に。順位決定戦のプレーオフでは、EAST２位のFC東京と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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