KAJAが6人完全体で魅せた『KAJA LIVE＜Dive into the AWARD＞』！新EP「FORWARD」収録曲を初披露

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SME Japan × SME Koreaの合同プロジェクトとして誕生した6人組ボーイズグループKAJAが、5月23日に新宿ReNYにて3回目のワンマンライブ「KAJA LIVE＜Dive into the AWARD＞」を開催。その公式レポートが到着した。

■フルメンバーそろっての熱いパフォーマンスに場内は熱狂に包まれた！

会場の照明が暗転すると、赤いカーテンをバックにメンバーが次々とスタイリッシュなポーズを決めるオープニング映像が上映。まるでアワードショーの幕開けを思わせる華やかな演出に、会場は一瞬で“Dive into the AWARD”の世界へと包み込まれた。

ゴールドの装飾が施された青いベロアスーツをまとい、アワードにふさわしい気品ある佇まいでメンバーがステージへ登場。そんな記念すべきライブの幕開けを飾ったのは、5月15日にリリースされたEP「FORWARD」収録の新曲「Dreaming Heart!!」。まさかの新曲初パフォーマンスからスタートするサプライズ演出に、会場のボルテージは一気に上昇する。

軽快なダンスで勢いをつけると、続いて披露されたのは改名後初のリリース曲「Future Calling」。KAJAの“ファンと共に進んでいく”という想いが込められた楽曲で、電話をモチーフにした振り付けには大きな歓声が上がった。

さらにRIKUが「みんな、ライブはこれからだよなー！」と煽り、「Cloud_Six」へ。冒頭から3曲を全力で駆け抜け、KAJAらしいエネルギッシュなライブを展開していく。

最初のMCでは、KOUKIが「今日は声を枯らして帰ります！ 全力で行きます!!」と熱意を語ると、RIKUは「1年ぶりに新宿ReNYに6人揃って帰ってきました！」とコメント。昨年のワンマンライブでは休養中だったAKIRAを含め、6人完全体で再びステージに立てた喜びと意気込みを語った。

ライブ定番曲「SUPERSONIC」で会場をさらに盛り上げた後、「この衣装にぴったりなステージを準備しました」と披露されたのは、King & Princeの「シンデレラガール」。まさかのカバー披露に、会場からは大きな歓声が沸き起こる。

さらにKOUKIとHOJINによる“キュンキュンセリフ対決”も急遽開催。準備のためKOUKI、ISAAC、HOJINが一度ステージを離れると、残されたメンバーたちも負けじとキュンキュンセリフを披露し、会場を大いに盛り上げた。

続いて流れ出したRADWIMPS「スパークル」のイントロとともに登場したのはKOUKI＆ISAAC。意外な組み合わせと選曲に歓声が上がる中、壮大なバラードをしっとりと歌い上げ、会場を幻想的な空気で包み込んだ。

その空気を一変させたのがHOJINによるソロステージ。星野源の「恋」を、“HOJINの部屋”と題された可愛らしいセットの中で披露。恋ダンスを交えながら全力でパフォーマンスする姿に、ムードメーカーHOJINらしい魅力が詰まったステージとなった。

さらにAKIRA＆SAERON＆RIKUは、P1Harmonyの「DUH!」でクールなダンスパフォーマンスを披露。先ほどまでの柔らかな空気を一変させる鋭いステージングで観客を魅了した。

ライブ後半では、カジュアルな衣装へチェンジした6人が再びステージへ登場。雨音のSEからスタートした「Jigsaw Mind」では、傘とベンチを使ったハートフルな演出を展開した。

ステージ上で使用された傘には、絵を描くことが得意なISAACが、それぞれのメンバーをイメージして描いた動物のイラストがあしらわれており、会場全体を温かな空気で包み込んでいく。

続く「Beautiful Dream」では一転してエモーショナルな空気感を演出。夢への葛藤を描いた青春ソング「きっと」、そして「S/T/A/Y」と、KAJAらしい“青春”を感じさせる楽曲たちを立て続けに披露した。

MCでは、「きっと」のスペシャルバージョンの振り付けをRIKUが担当したことが明かされる場面も。

「せっかくのワンマンだから踊りたいと思って。考えている時間も楽しかったし、自分が考えた振り付けをみんなで踊るのが感慨深かった」と振り返るRIKUに対し、メンバーたちも「ありがとう～！」と感謝を伝え、仲の良さを見せた。

「もっともっと盛り上がっていけますかー！」という煽りからスタートしたのは、新曲「Forever Young」。こちらもライブ初披露となり、会場の熱気はさらに加速していく。

さらに、「TipToe」では、同楽曲のリリース当時にAKIRAが休養中だったこともあり、待望となる6人完全体でのパフォーマンスが実現。ファンも感慨深げな表情でステージを見守っていた。

ライブ終盤には、久しぶりとなるデビュー曲「overture~the blue wave」も披露。HOJINが「みなさん、最後の曲です！」と告げると、本編はラストスパートへ。

「Generation_Cloud」ではダンスブレイクを加えた特別バージョンを披露し、本編最後まで全力で駆け抜けた。

アンコールでは、再びステージへ登場したメンバーが「撮影OK！」と告げると、会場からは歓声が巻き起こる。「So_Fine?」では、会場全体が思い思いにステージを撮影しながら楽しむ姿が印象的だった。

さらにここで、観客からメンバーへ向けた「きっと」のサプライズ歌唱も。思わぬプレゼントにメンバーも感動した様子を見せ、SAERONは「僕たちより上手いじゃん！」と笑顔でコメントし、会場を和ませた。

最後のMCでは、メンバー一人ひとりが感謝の言葉を伝える場面も。

KOUKIは「明日からまた頑張ろうと思える素晴らしいライブになりました」と語り、AKIRAは「“ただいま”と言った時にあたたかく迎え入れてくれて嬉しかった。本当にあたたかい空間で、この時間がずっと続けばいいなと思いました」と、久しぶりの6人ステージへの想いを口にした。

感動的な空気に包まれる中、「感情を閉まって、最後まで楽しくいきましょう！」という言葉とともに、KAJAとしての再スタート曲「Future Calling」を再び披露。

“ファンと共に進んでいく”という想いを改めて届けながら、「それでは以上、KAJAでした！」という言葉でライブは幕を閉じた。

“Dive into the AWARD”というタイトル通り、さまざまな魅力を詰め込んだ華やかなステージを届けたKAJA。6人完全体で再び歩き出した彼らの“FORWARD”は、ここからさらに加速していきそうだ。

■KAJA LIVE＜Dive into the AWARD＞セットリスト

2026.05.23（土）東京・新宿ReNY

M1-Dreaming Heart!!

M2-Future Calling

M3-Cloud_Six

M4-SUPERSONIC

M5-シンデレラガール [King & Prince cover] / KAJA

M6-スパークル [RADWIMPS cover] / KOUKI&ISAAC

M7-恋 [星野源 cover] / HOJIN

M8-DHU!! [P1Harmony cover] / AKIRA&SAERON&RIKU

M9-Jigsaw Mind

M10-Beautiful Dream

M11-きっと

M12-S/T/A/Y

M13-Forever Young

M14-TipToe

M15-overture~the blue wave

M16-Generation_Cloud

EN1-So_Fine?

EN2- Future Calling

■リリース情報

2026.05.15 ON SALE

DIGITAL EP『FORWARD』

■【画像】ライブの様子

■関連リンク

KAJA OFFICIAL SITE

https://kjrgl.com/