レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）最終日（２４日、駒沢体育館）で、女子５０キロ級の須崎優衣（キッツ）に明るい兆しが見えている。

２０２１年東京五輪金メダルの須崎は、２４年パリ五輪で銅メダル。２大会連続のメダルを手にしたが、現在は２８年ロサンゼルス五輪での女王奪還に燃えている。この日の決勝も序盤から試合を優位に進めて小川凜佳（育英大）に快勝。今秋のアジア大会（愛知）と世界選手権（カザフスタン）の代表権を勝ち取った。試合後には「レスリングの面もそうだし、体重調整も、トレーニングの面でも、マインドセットもうまくいったのでこれを続けていきたい」と手応えを口にした。

試合に挑む上で、かつては「緊張だとか不安だとかあった」というが、コーチから「そういう自分も受け入れていいんだよ」と言われたことが転機となった。須崎は全ての感情を受け入れて、どうやってこの気持ちを試合に向けてピークを合わせていくかを考えるようにした。気持ちの面でも落ち着いて、自分が勝つためにやるべきことを淡々とやり切れたので、結果につながった」と振り返った。

アジア大会、世界選手権はともに優勝を目標に掲げる。「須崎優衣が戻ってきたことを世界に見せつけたい」と気合十分。今大会はあくまで通過点に過ぎない。