パートナーと同じ時間に就寝することが、より良い睡眠を得る秘訣になる可能性があるという。ある研究で一緒に就寝するカップルは、睡眠リズムが合わないカップルに比べ、より早く眠りに落ち、夜間に目が覚める時間が短いことが発見された。



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ソウル国立大学が主導し、英国王立精神医学会の学術誌「BJPsych Open」に掲載された研究では、60歳以上の既婚カップル859組を8年間にわたり追跡調査。その結果、就寝時間が一致しているカップルは平均して約24分で入眠できたものの、専門家が「脆弱な睡眠ウィンドウ」と呼ぶ時間帯に片方がベッドに入ると、もう一方が眠りにつくまでに最大63分かかるケースがあった。



筆頭著者のキム・キウン教授はこう述べる。「就寝時間の違いによる問題は、片方が眠りにつこうとしている最中に、もう片方がベッドに入ってくる時に生じます。これは睡眠が定着するまでの20～30分という『脆弱な時間帯』のことであり、この間、脳は光、音、動きに対して非常に敏感になっています。パートナーがベッドに入ってくることで、睡眠開始の体内時計が事実上リセットされてしまうのです」



さらに、眠りにつく途中で邪魔された人は、一晩のうち約14％を起きて過ごしていたのに対し、一緒に就寝したカップルの場合は6％未満にとどまることも判明した。



この影響は特に女性に顕著で、パートナーが定期的に、自分が眠りにつこうとしている時に後からベッドに入ってくる女性は、8年間の調査期間中、毎年6分ずつ入眠に時間がかかるようになっていたという。一般的に加齢とともに睡眠は浅くなる傾向があるが、眠っているパートナーのそばに後から加わる夜型の人々であっても、全体として睡眠の質が低いことも突き止められた。



キウン氏は、就寝習慣が睡眠以外の面にも波及すると指摘する。「たとえ一方がすでに熟睡した後に就寝するカップルであっても、就寝時間が異なることは関係への満足度を低下させ、それがストレスや不眠を引き起こす可能性があります」



キウン氏は最後に、「パートナーと同じ時間に就寝することは、睡眠薬を使わずにすぐに実践できる簡単な対策です」と付け加えた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）