

薬師丸ひろ子Concert Tour 2026 〜明日が来る〜 メインビジュアル

薬師丸ひろ子が、5月24日に放送されたニッポン放送「薬師丸ひろ子 ハート・デリバリー」で、今年のコンサートツアー「薬師丸ひろ子Concert Tour 2026 〜明日が来る〜」の開催を発表した。

今年の全国ツアーは、9月4日の千葉県市川市文化会館を皮切りに、11月29日の東京国際フォーラム ホールAまで、全国18都市21公演を回ります。

チケットの最速先行受付が、5月24日午前9時00分よりイープラスでスタート。

薬師丸ひろ子のコンサートツアーの開催は、デビュー40周年を記念して開催された2022年より5年連続。本日発表された今年のツアーは18都市21公演と昨年を上回る公演数での開催となる。【コンサート情報】薬師丸ひろ子Concert Tour 2026 〜明日が来る〜9月4日（金）千葉県

市川市文化会館9月9日（水）香川県 レクザムホール 大ホール（香川県県民ホール）9月13日（日）栃木県 宇都宮市文化会館

大ホール9月19日（土）愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール9月20日（日）愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール9月23日（祝・水）静岡県 アクトシティ浜松 大ホール9月29日（火）埼玉県 大宮ソニックシティ 9月30日（水）長野県 ホクト文化ホール10月4日（日）茨城県 水戸市民会館 グロービスホール10月9日（金）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール10月10日（土）岡山県 倉敷市民会館10月18日（日）福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール10月23日（金）熊本県 熊本城ホール11月2日（月）北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru11月7日（土）大阪府 フェスティバルホール11月8日（日）大阪府 フェスティバルホール11月14日（土）新潟県 新潟県民会館11月20日（金）山形県 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）11月21日（土）宮城県 仙台サンプラザホール11月28日（土）東京都 東京国際フォーラム ホールA11月29日（日）東京都 東京国際フォーラム ホールA【Special Site】https://www.jvcmusic.co.jp/yakushimaru/