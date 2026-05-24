元TOKIOの松岡昌宏（49）が24日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。子供のころから好きな女優を明かした。

主演舞台「はがきの王様」が上演中の松岡。舞台にはたくさんの仲間が訪れたという。「久々にお会いできてうれしいなって。夏樹陽子さん」と、女優の夏樹陽子の名前を挙げた。

2人は2018年のTBSドラマ「大恋愛〜僕を忘れる君と」で親子役で共演している。松岡は「俺、夏樹陽子さんね、ガキのころからすげぇ好きだったんですよ。『ザ・ハングマン』とか。あんなに色っぽくて、きれいな人って子供心に覚えていた」と告白。親子役での共演に「お母さん役じゃないでしょ。なんなら恋人役でもみたいな」と話した。

夏樹は昨年、松岡の舞台「家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂」の広島公演を見るために、わざわざ広島を訪れたという。「その時はバタバタしていてお会いできなくてお電話で失礼したんですけど、今回は久々にお会いすることができた。相変わらずおきれいで」と興奮ぎみ。「今からすっげぇ気持ち悪いこと言うよ。写真撮らせてもらう時にすっげぇいい匂いがした」と笑い飛ばした。

「手作りのパンを焼いてくださった。“私の地元でみんなに愛されているのど飴と私が焼いたパン、もしよかったら食べて”って。その日の夜いただきましたよ。疲れている体にレーズンが入ったパン、それでキンキンに冷えた白ワインをいただきました。とても幸せでございました」とうれしそうに話した。