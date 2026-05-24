◆報知新聞社後援 男子プロゴルフツアー メジャー初戦 日本プロ選手権センコーグループカップ 最終日（２４日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）

２３歳の細野勇策（三共グループ）が逃げ切り、メジャーで初優勝を飾った。日本勢としては１９９１年ダイドードリンコ静岡オープンの羽川豊以来３５年ぶりのレフティーＶ。海外勢では２０１５年日本プロ選手のアダム・ブランド（豪州）、１８年ミャンマー・オープンのポール・ピーターソン（米国）が勝っており、ツアー４人目となった。

１番パー５でグリーン右手前からチップインイーグルを奪ってスタート。２、３番でボギーが続いたが、４番からの３連続バーディーで流れを取り戻した。１５番でティーショットを左の崖下まで曲げてピンチに陥ったが、パーをセーブ。左手でガッツポーズを作った。

過去８度の最終日最終組で、悔しい思いを繰り返してきた。昨年大会は３位で迎えるも９位。昨年のロピアフジサンケイクラシックでは、トップと２打差で迎えた１６番パー３で池に４発入れて「１１」をたたき、２１位に沈んだ。今年の中日クラウンズでは、堀川未来夢に１打及ばす２位だった。「すごく悔しい思いをしているので、そろそろ頑張りたい」と意気込み臨んだ最終日で、勝ちきった。

◆細野 勇策（ほその・ゆうさく）２００３年１月９日、山口・山陽小野田市生まれ。２３歳。ルネサンス大阪高出身。生後２か月のときに心臓に先天性の病気が見つかり手術。野球を諦め６歳でゴルフを始めた。小学６年時に全国小学校選手権で優勝。２１年にプロテスト合格、２２年にツアーデビュー。昨年の賞金ランキングは１９位。１７７センチ、７４キロ。血液型Ｏ。

◆世界の主な左打ち選手 世界最高峰の米男子ツアーでは、２００３年にマイク・ウェア（カナダ）がマスターズを左打ち選手で初制覇。フィル・ミケルソン（米国）は０４、０６、１０年とマスターズを３度制し、０５、２１年全米プロ選手権、１３年の全英オープンもＶ。１２、１４年のマスターズを勝ったバッバ・ワトソン（米国）らも有名。