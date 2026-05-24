人気と実力を兼ね備えた落語芸術協会のホープ柳亭小痴楽（37）が24日、2028年秋に六代目柳亭痴楽を襲名すると発表した。同日放送のNHKラジオ「小痴楽の楽屋ぞめき」（日曜後1・05）の生ぞめきスペシャル2026で発表した。

発表前には春風亭昇太のトランペットのファンファーレ演奏があり、昇太は「いいタイミングだと思いますよ」と話した。小痴楽は「これから、こういう人間になっていきますという会を開いていきます」と語った。

落語界にビッグニュースが飛び込んできた。小痴楽は歯切れの良い江戸前の古典落語が幅広い人気を集める。一世を風靡（ふうび）した二つ目ユニット「成金」でも最年少ながら香盤が最も上の兄貴分として活躍し、集客力も抜群だ。芸協幹部をはじめ、都内寄席の席亭ら関係者の推挙も得て、「令和の痴楽」が誕生する。

小痴楽は1988年に五代目柳亭痴楽さんの次男として産声を上げた。2005年に入門を申し出た途端に父が脳幹出血で倒れたため、桂平治（現・十一代目桂文治＝58）に預けられ、「桂ち太郎」として落語家の道を歩み始めた。遅刻癖を理由に破門されて、父の元へ戻ったが、そんな矢先に父の五代目痴楽さんが2009年9月7日に腎不全のため57歳の若さで永眠。父の弟弟子・柳亭楽輔（73）の門下となった。

直後に二つ目に昇進したのを機に三代目柳亭小痴楽を襲名。講談師の神田松之丞（現・六代目神田伯山＝42）、桂宮治（42）ら落語芸術協会の二つ目11人によるユニット「成金」を結成し、人気を博した。協会の会長を務めた桂歌丸さん（2018年死去）にもかわいがられた。

2019年には、芸協では15年ぶりとなる単独での真打ち昇進を果たした。その際にも六代目痴楽襲名を打診されていたが「まだ早い」と受けなかった。

痴楽という名跡は、終戦後初の真打ちとして、「七・五調」で演じる新作「痴楽綴方狂室」などで知られる四代目が大きくした。四代目が93年に亡くなり、96年に四代目の弟子であった五代目痴楽さんが襲名した。気風の良い話しぶりで人気を博したが、05年3月に脳幹出血で倒れた。4年余りの闘病生活の末、09年9月7日に惜しまれつつ亡くなった。

それから17年。新・痴楽の誕生が発表された。2年の準備期間を経て、小痴楽がどんな痴楽に成長するのか注目だ。