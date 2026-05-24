チューリップローズから「白桃バター」登場♡夏限定のご褒美スイーツに注目

「TOKYO TULIP ROSE」から、夏限定フレーバー『チューリップローズ 白桃バター』が2026年5月27日（水）より新発売♡国産白桃のみずみずしい香りと発酵バターのコクを合わせた、夏だけのプレミアムな味わいが楽しめます。花びらのように繊細なラングドシャに、とろけるショコラクリームを重ねた華やかなスイーツは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです♪

白桃×バターの贅沢な味わい♡

『チューリップローズ 白桃バター』は、日本の夏のご馳走ともいえる国産白桃を使用した季節限定スイーツ。

白桃色のバターラングドシャクッキーに、白桃と発酵バターが香る生食感ショコラクリームをとろっと絞っています。

もぎたてのように甘くみずみずしい桃の香りと、濃厚なバターのコクが重なり合うリッチな味わいが魅力♡

花びらのようなフリル付きラングドシャは、限定フレーバーだけの特別仕様です。

キル フェ ボンの夏タルト♡桃・メロン・マンゴーが彩る贅沢スイーツ

夏のギフトにもぴったり♪

チューリップローズ 白桃バター

価格：6個入 1,404円(税込)

華やかな見た目の『チューリップローズ 白桃バター』は、夏の手土産やバースデーギフトにもおすすめ♡

■販売期間：2026年5月27日（水）～8月末ごろまで

■販売店舗：TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店・大丸東京店・阪急うめだ店・そごう横浜店・羽田空港第2ターミナル店・JR東京駅店（SWEETS GATE TOKYO店内）

オンラインでも購入可能♡

『チューリップローズ 白桃バター』は、公式オンラインショップでも販売されます。

【通販受付期間】2026年5月27日（水）10:00～

・公式オンラインショップ「パクとモグ」

・パクとモグスイーツショップ楽天市場店

・パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

【2026年6月1日（月）10:00～】

・パクとモグ -HANEDA Shopping店-

※受付期間中でも商品がなくなり次第終了となります。

LINEギフトにも対応しているので、遠方の大切な人へのサプライズギフトにもぴったりです♡

夏だけの桃スイーツを楽しんで♡

白桃の甘くみずみずしい香りと、発酵バターのコクを贅沢に楽しめる『チューリップローズ 白桃バター』。

華やかな見た目と上品な味わいは、夏のティータイムを特別な時間にしてくれそうです♡

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物としても、この季節だけの限定スイーツをぜひチェックしてみてください♪