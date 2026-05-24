北中米Ｗ杯メンバーに選出された日本代表ＦＷ前田大然選手へ独占インタビューを実施。

ＭＣの元日本代表ＤＦ加地亮さんが本音を引き出し、自らの決めポーズのゴールパフォーマンスを“おねだり”。

２度目の大舞台に臨む世界屈指の韋駄天が目指すものとは…？



▼「やれるという自信は４年前よりついた」



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。北中米ワールドカップ（Ｗ杯）メンバーが発表され、本大会に臨むＦＷ前田大然選手へインタビューを実施した。

メンバーが発表された５月１５日の夜、早速オンラインで対面した加地さん。

前田選手は「睡眠を優先して６時半ぐらいに妻がベッドのところに来て『おめでとう』と言いに来てくれた」という。

２０２２年カタールＷ杯に続く２回目の選出。４年間、森保ジャパンの一員として積み上げてきた自負もあり、「前回より緊張している」と心境を明かした。

初戦の相手はオランダ。「トップレベルの選手がいてボールを持たれる展開はあると思うが、カタールＷ杯で経験して日本は慣れていると思うからチャンスはある」と、欧州の強豪相手に勝ち点３を奪いに行く。

前田選手は世界が驚くスピードとスタミナが武器。「この４年間でいろいろな経験をした。やれるという自信は４年前よりついた」。

所属のスコットランド１部・セルティックでの優勝や得点王などタイトル獲得に貢献してきた。日本代表でも常連として選出され続け、４年間で大きな成長を遂げた。

目標は「優勝」。ただ「Ｗ杯はそんなに甘い場所じゃない。一戦一戦勝っていくのが大事」と引き締めた。

さらに、加地さんから番組のお決まりポーズ「味」をゴールパフォーマンスでやってもらえるか問われると「やりましょう！」と即答。

強豪相手にネットを揺らし、“新パフォーマンス”が北中米の地で披露されるかもしれない。



（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０－１：２０放送 ２０２６年５月１７日（日）放送分の収録より）