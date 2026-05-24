『うちの弟どもがすみません』第2弾PV公開 追加キャストに小野大輔＆遠藤綾 主題歌情報も解禁
テレビアニメ『うちの弟どもがすみません』（7月3日スタート、TOKYO MXほか、毎週金曜 深0：00）の第2弾PVが公開され、主題歌アーティスト、追加キャストが発表された。父・成田勲役は小野大輔、母・成田さほ役は遠藤綾が務め、オープニング主題歌をDISH//、エンディング主題歌は汐れいらが担当する。
【動画】公開された『うちの弟どもがすみません』第2弾PV
■追加キャストコメント
▼成田勲役：小野大輔
難波監督とは別作品でもご縁がありまして、勲さん役をいただけたのが嬉しかったです。遠藤綾ちゃんとは洋画吹き替えだと何故か夫婦やカップルなことが多く、これまたご縁を感じました。スタッフ、キャスト一同が同じ温かさを持っている現場で、とても和やかなアフレコ現場でした。アニメからもその優しい温度が伝わるといいなあと思っています。
▼成田さほ役：遠藤綾
糸の母、成田さほを演じさせていただきます。原作を読んでいる方はおわかりだと思いますが、とってもニヤニヤします。私もアフレコの本番以外ニヤニヤしていました。毎回悶えていたのに、完成した作品を見たらどうなっちゃうのでしょう！視聴者としてもすごく楽しみです。スタジオに来るたびに、「いい家族に出会えたな〜」と、キャラクターや共演者のみなさんを見て幸せに思ってました！
放送を楽しみにしていてくださいね。
【動画】公開された『うちの弟どもがすみません』第2弾PV
■追加キャストコメント
▼成田勲役：小野大輔
難波監督とは別作品でもご縁がありまして、勲さん役をいただけたのが嬉しかったです。遠藤綾ちゃんとは洋画吹き替えだと何故か夫婦やカップルなことが多く、これまたご縁を感じました。スタッフ、キャスト一同が同じ温かさを持っている現場で、とても和やかなアフレコ現場でした。アニメからもその優しい温度が伝わるといいなあと思っています。
糸の母、成田さほを演じさせていただきます。原作を読んでいる方はおわかりだと思いますが、とってもニヤニヤします。私もアフレコの本番以外ニヤニヤしていました。毎回悶えていたのに、完成した作品を見たらどうなっちゃうのでしょう！視聴者としてもすごく楽しみです。スタジオに来るたびに、「いい家族に出会えたな〜」と、キャラクターや共演者のみなさんを見て幸せに思ってました！
放送を楽しみにしていてくださいね。
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