◆春季高校野球関東大会▽決勝 横浜１３―３浦和学院（２４日・千葉県野球場）

１０年ぶりの決勝進出となった横浜（神奈川１位）が、浦和学院（埼玉１位）を下して春の関東大会を制した。村田浩明監督（３９）が主将を務め、捕手としてエース・涌井秀章（現中日）とバッテリーを組んだ２００４年以来、２２年ぶり７度目の頂点となった。１０点リードの９回にはプロ注目の織田翔希投手（３年）が登板。自己最速タイとなる１５４キロを計測し、１回無失点で“胴上げ投手”となった。

織田は登板前、村田監督から「全球真っすぐでもいいよ」と助言をもらい、「一つ、力が抜けた」。細かな配球などを考えずに、マウンド上で自由に自分を表現した。「自分を見つけられたというか、『あっ、自分ってこれだったんだ』と。（投球が）迷路に迷っていたような形だったので、すごく良いアドバイスをもらったんじゃないかなと思う。今日は本当に楽しかった。一球、一球最大限に投げられた」。普段はクールなエースが何度も浮かべた笑顔が、“答え”を見つけた何よりの証しだった。