ピーマン4個ペロリ！栗原心平さんのガツンと旨い『豚肉とピーマンのウスターソース煮』
豚肉とピーマンをフライパンでさっと煮るだけ。それなのに、まるで焼き豚みたいなこっくり味に仕上がるのが、この「豚肉とピーマンのウスターソース煮」です。
しっかり味なのにどこかあとを引くおいしさで、ご飯がどんどん進みます。ピーマン4個も気づけばぺろりですよ。
豚肉とピーマンのウスターソース煮
材料（2〜3人分）
豚肩ロースかたまり肉……400g
ピーマン……4個（約160g）
にんにく……1かけ
〈A〉
水……1と1/4カップ
砂糖……大さじ1/2
ウスターソース……大さじ2
酒……大さじ1
みりん……大さじ1
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1
作り方
（1）材料を切る
ピーマンは縦半分に切り、へたと種を取る。にんにくは縦半分に切る。豚肉は3〜4cm角に切る。
（2）フライパンで煮る
直径20cmのフライパンに〈A〉を入れて強火で熱し、煮立ったら豚肉を加えて8分ほど煮る。ピーマン、にんにくを加え、ときどき混ぜながら3〜4分煮る。
おいしく作るコツ
強火で煮つめ、豚肉の表面に煮汁を煮からめることで、味がしっかり決まります。
ウスターソースのこくとうまみが豚肉にしっかりなじみ、ピーマンまで驚くほど食べやすくなる一品。フライパンひとつで手軽に作れるので、忙しい日のメインおかずにもぴったりです。
教えてくれたのは…
栗原 心平クリハラ シンペイ
料理家
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料理家。テレビや雑誌、書籍などを中心に活躍中。近著『栗原心平のお料理ドリル』（小学館）、『栗原心平流 野菜ひとつのだけつまみ』（小社）が大好評。公式YouTube「ゆとりの空間チャンネル」も大人気。