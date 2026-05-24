ピーマン4個ペロリ！栗原心平さんのガツンと旨い『豚肉とピーマンのウスターソース煮』

豚肉とピーマンをフライパンでさっと煮るだけ。それなのに、まるで焼き豚みたいなこっくり味に仕上がるのが、この「豚肉とピーマンのウスターソース煮」です。

しっかり味なのにどこかあとを引くおいしさで、ご飯がどんどん進みます。ピーマン4個も気づけばぺろりですよ。

豚肉とピーマンのウスターソース煮

材料（2〜3人分）

豚肩ロースかたまり肉……400g

ピーマン……4個（約160g）

にんにく……1かけ

〈A〉

水……1と1/4カップ

砂糖……大さじ1/2

ウスターソース……大さじ2

酒……大さじ1

みりん……大さじ1

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1

作り方

（1）材料を切る

ピーマンは縦半分に切り、へたと種を取る。にんにくは縦半分に切る。豚肉は3〜4cm角に切る。

（2）フライパンで煮る

直径20cmのフライパンに〈A〉を入れて強火で熱し、煮立ったら豚肉を加えて8分ほど煮る。ピーマン、にんにくを加え、ときどき混ぜながら3〜4分煮る。

おいしく作るコツ

強火で煮つめ、豚肉の表面に煮汁を煮からめることで、味がしっかり決まります。

ウスターソースのこくとうまみが豚肉にしっかりなじみ、ピーマンまで驚くほど食べやすくなる一品。フライパンひとつで手軽に作れるので、忙しい日のメインおかずにもぴったりです。

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）