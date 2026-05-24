明日25日〜6月6日(土)の2週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、低気圧や前線などの影響で、27日(水)前後と6月3日(水)頃、雨の降る所が多くなるでしょう。また、29日(金)以降は、関東から九州で30℃前後まで気温が上がる日が増え、蒸し暑い日もある見込みです。

27日前後は全国的に雨 天気回復後は厳しい暑さ

明日25日は、日本海に中心をもつ高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。東海から九州は、30℃前後まで気温が上がる所が多く、熱中症に注意が必要です。北海道は気圧の谷の影響で雨の降る所があり、沖縄本島地方は前線の影響で梅雨空が続く見込みです。





26日(火)も高気圧に覆われて晴れる所が多いですが、西から近づく低気圧や前線の影響で、九州では次第に雨が降るでしょう。27日(水)から28日(木)は、全国的に雨となり、ザっと雨脚が強まる所もある見込みです。雨の影響で、季節先取りの暑さはいったん落ち着くでしょう。29日(金)は、北海道や本州の日本海側を中心に雨の残る所がある見込みです。30日(土)から31日(日)は、前線が南に離れるため、東北から九州で晴れる所が多いでしょう。関東から西の地域は、最高気温が30℃前後となり、再び、厳しい暑さとなる一方、札幌は最高気温が20℃未満で、地域差が大きくなりそうです。

6月初めは晴れるが、3日頃に雨

6月初めは晴れる所が多いですが、3日(水)頃は雨の所が多くなるでしょう。雨でもあまり気温は下がらず、蒸し暑くなる所もありそうです。体調管理や食品の管理にお気をつけください。5日(金)から6日(土)は、晴れ間が戻る所が多いでしょう。