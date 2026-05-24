27日前後は全国的に雨で雨脚強まる 6月3日頃も広く雨 2週間天気予報
明日25日〜6月6日(土)の2週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、低気圧や前線などの影響で、27日(水)前後と6月3日(水)頃、雨の降る所が多くなるでしょう。また、29日(金)以降は、関東から九州で30℃前後まで気温が上がる日が増え、蒸し暑い日もある見込みです。
27日前後は全国的に雨 天気回復後は厳しい暑さ
明日25日は、日本海に中心をもつ高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。東海から九州は、30℃前後まで気温が上がる所が多く、熱中症に注意が必要です。北海道は気圧の谷の影響で雨の降る所があり、沖縄本島地方は前線の影響で梅雨空が続く見込みです。
30日(土)から31日(日)は、前線が南に離れるため、東北から九州で晴れる所が多いでしょう。関東から西の地域は、最高気温が30℃前後となり、再び、厳しい暑さとなる一方、札幌は最高気温が20℃未満で、地域差が大きくなりそうです。
6月初めは晴れるが、3日頃に雨
6月初めは晴れる所が多いですが、3日(水)頃は雨の所が多くなるでしょう。雨でもあまり気温は下がらず、蒸し暑くなる所もありそうです。体調管理や食品の管理にお気をつけください。5日(金)から6日(土)は、晴れ間が戻る所が多いでしょう。