インフルエンサーでタレントのひまひまが24日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。チームみらいの安野貴博党首が高市早苗首相にAIに関して「カテキョ（家庭教師）をする」としたことについて質問した。

20日に行われた今国会初の党首討論で、安野氏は、「実際に手を動かしながら、（AI）を体感することを総理にお願いしたい。いきなりは難しいかもしれませんが、必要があればいつでもカテキョにまいります」と呼びかけ、首相も「カテキョ、ぜひお願い致します」と応じた。

ひまひまは「本当にカテキョはされるんですか？ 教えるとしたら何を？」と質問。

番組に生出演していた安野氏は真顔で「社交辞令とかじゃなく、ガチで言っているので。国会の議事録にも残っていますから、ぜひ行かせていただきたい」と答えた。

安野さんらに「高市総理は、話を聞いていると、AIを使っていらっしゃる。使っていらっしゃるけど、翻訳とか検索とかの延長線上で使っている。実は今のAIはもっといろんなことができる。AIエージェントと呼ばれたりもし始めていますけど、実はAIが自分の代わりに仕事をしてくれるところまでできるようになっているので、そこを体感していただく。これを政府の中で入れなきゃいけないとか、この政策って変えなきゃいけないなとか、いろんな気づきがあると思います」と、討論で伝えきれなかった内容を明らかにしていた。