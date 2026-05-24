讃岐vsFC大阪 スタメン発表
[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節](メグスタ)
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 6 宮崎慎
DF 20 イ・ギサン
DF 30 岡英輝
MF 11 佐野竜眞
MF 24 上野輝人
MF 29 田尾佳祐
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
FW 77 村上悠緋
FW 90 後藤優介
控え
GK 23 高橋クリス
DF 3 井林章
DF 39 原野楼惟
DF 40 高嶋修也
MF 5 國分将
MF 7 江口直生
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
監督
大嶽直人
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
DF 11 堤奏一郎
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 36 森村俊太
MF 37 家坂葉光
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 16 田中恵太
DF 23 秋山拓也
MF 7 木匠貴大
MF 15 福井和樹
MF 32 鳥山陽斗
MF 41 野瀬龍世
FW 28 東家聡樹
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 6 宮崎慎
DF 20 イ・ギサン
DF 30 岡英輝
MF 11 佐野竜眞
MF 24 上野輝人
MF 29 田尾佳祐
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
FW 77 村上悠緋
FW 90 後藤優介
控え
GK 23 高橋クリス
DF 3 井林章
DF 39 原野楼惟
MF 5 國分将
MF 7 江口直生
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
監督
大嶽直人
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
DF 11 堤奏一郎
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 36 森村俊太
MF 37 家坂葉光
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 16 田中恵太
DF 23 秋山拓也
MF 7 木匠貴大
MF 15 福井和樹
MF 32 鳥山陽斗
MF 41 野瀬龍世
FW 28 東家聡樹
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教