松本vs福島 スタメン発表
[5.24 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第18節](サンアル)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 36 松村厳
MF 40 樋口大輝
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
DF 44 リ・トビン
MF 18 大橋尚志
MF 50 早河恭哉
FW 19 田中想来
FW 31 渡邊乃斗
監督
石崎信弘
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 17 藤谷匠
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 5 當麻颯
DF 27 野末学
DF 77 千葉虎士
MF 14 中村翼
MF 32 永長鷹虎
MF 96 吉田陣平
FW 9 清水一雅
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 36 松村厳
MF 40 樋口大輝
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 44 リ・トビン
MF 18 大橋尚志
MF 50 早河恭哉
FW 19 田中想来
FW 31 渡邊乃斗
監督
石崎信弘
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 17 藤谷匠
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 5 當麻颯
DF 27 野末学
DF 77 千葉虎士
MF 14 中村翼
MF 32 永長鷹虎
MF 96 吉田陣平
FW 9 清水一雅
FW 11 三浦知良
監督
寺田周平