徳島vs今治 スタメン発表
[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 31 長谷川徹
DF 3 山田奈央
DF 22 柳澤亘
DF 44 山口竜弥
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 14 梶谷政仁
MF 19 宮崎純真
MF 42 高木友也
MF 69 福田武玖
FW 9 トニー・アンデルソン
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 カイケ
DF 20 松田佳大
MF 24 高田颯也
MF 26 尾上瑠聖
MF 55 重廣卓也
MF 77 ターレス
FW 16 渡大生
FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム
監督
大谷武文
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 梅木怜
DF 3 孫大河
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 19 古山兼悟
控え
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 14 森晃太
MF 17 持井響太
MF 25 佐藤璃樹
MF 36 久保恵音
MF 77 加藤潤也
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二
※14:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 31 長谷川徹
DF 3 山田奈央
DF 22 柳澤亘
DF 44 山口竜弥
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 14 梶谷政仁
MF 19 宮崎純真
MF 42 高木友也
MF 69 福田武玖
FW 9 トニー・アンデルソン
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 カイケ
DF 20 松田佳大
MF 26 尾上瑠聖
MF 55 重廣卓也
MF 77 ターレス
FW 16 渡大生
FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム
監督
大谷武文
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 梅木怜
DF 3 孫大河
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 19 古山兼悟
控え
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 14 森晃太
MF 17 持井響太
MF 25 佐藤璃樹
MF 36 久保恵音
MF 77 加藤潤也
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二