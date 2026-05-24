[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:田中玲匡

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 31 長谷川徹

DF 3 山田奈央

DF 22 柳澤亘

DF 44 山口竜弥

MF 7 児玉駿斗

MF 10 杉本太郎

MF 14 梶谷政仁

MF 19 宮崎純真

MF 42 高木友也

MF 69 福田武玖

FW 9 トニー・アンデルソン

控え

GK 1 永石拓海

DF 4 カイケ

DF 20 松田佳大

MF 24 高田颯也

MF 26 尾上瑠聖

MF 55 重廣卓也

MF 77 ターレス

FW 16 渡大生

FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム

監督

大谷武文

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 梅木怜

DF 3 孫大河

DF 29 丸山大和

DF 33 笹修大

MF 6 梶浦勇輝

MF 8 駒井善成

MF 9 近藤高虎

MF 20 ロドリゴ・ソウザ

FW 10 エジガル・ジュニオ

FW 19 古山兼悟

控え

GK 16 山本透衣

DF 24 竹内悠力

MF 7 山田貴文

MF 14 森晃太

MF 17 持井響太

MF 25 佐藤璃樹

MF 36 久保恵音

MF 77 加藤潤也

FW 44 林誠道

監督

塚田雄二