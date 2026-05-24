金沢vs高知 スタメン発表
[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 13 白輪地敬大
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 29 宮崎海冬
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 50 後藤大輝
DF 2 長峰祐斗
DF 6 村田航一
DF 55 松本大輔
DF 71 櫻井風我
MF 14 石原崇兆
MF 26 村田迅
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 99 村田侑大
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 5 深川大輔
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 17 猪瀬康介
DF 23 松本大地
DF 26 浅野良啓
DF 30 加藤佑太郎
MF 7 金原朝陽
MF 76 三門雄大
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 13 白輪地敬大
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 29 宮崎海冬
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 50 後藤大輝
DF 2 長峰祐斗
DF 6 村田航一
DF 71 櫻井風我
MF 14 石原崇兆
MF 26 村田迅
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 99 村田侑大
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 5 深川大輔
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 17 猪瀬康介
DF 23 松本大地
DF 26 浅野良啓
DF 30 加藤佑太郎
MF 7 金原朝陽
MF 76 三門雄大
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史