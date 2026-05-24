[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節](ゴースタ)

※14:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 20 長倉颯

DF 38 山本義道

MF 8 大山啓輔

MF 13 白輪地敬大

MF 15 西谷優希

MF 18 大澤朋也

MF 23 四宮悠成

MF 29 宮崎海冬

FW 9 ブワニカ啓太

控え

GK 50 後藤大輝

DF 2 長峰祐斗

DF 6 村田航一

DF 55 松本大輔

DF 71 櫻井風我

MF 14 石原崇兆

MF 26 村田迅

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

監督

辻田真輝

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 99 村田侑大

DF 3 福宮弘乃介

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

MF 5 深川大輔

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 16 上月翔聖

MF 73 田中稔也

MF 88 濱託巳

FW 9 新谷聖基

控え

GK 17 猪瀬康介

DF 23 松本大地

DF 26 浅野良啓

DF 30 加藤佑太郎

MF 7 金原朝陽

MF 76 三門雄大

FW 18 青戸翔

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史