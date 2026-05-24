BE:FIRST、日本のボーイバンド初となる『Wish Bus』参加！パフォーマンス映像も公開

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BE:FIRSTが日本のボーイバンドとして初の人気音楽プラットフォーム「Wish 107.5」運営のバス型スタジオ『Wish Bus』の公開収録に参加。そのパフォーマンス映像も公開された。

■BE:FIRSTがバス型スタジオでクールなパフォーマンスを披露！

『Wish Bus』は、車内でライブパフォーマンスを収録・配信するスタイルで世界的人気を誇る音楽コンテンツ。公式YouTubeチャンネル登録者数は1,600万人に迫り、フィリピンを代表する音楽プラットフォームとして知られている。

現地アーティストのみならず、世界中の著名アーティストやインディーズアーティストが出演し、フィリピンを訪れた海外アーティストがパフォーマンスを披露する場としても高い注目を集める中、BE:FIRSTが日本のボーイバンドとして初出演を果たした。

公開収録当日は、現地ファンが多数集結し大きな歓声に包まれる様子がSNSや現地メディアでも話題に。多数のメディアでも取り上げられ、フィリピン国内外から注目を集めた。

グローバルシーンで存在感を高め続けるBE:FIRST。9月からはマニラを含む世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催も控えており、世界を舞台にした数々の挑戦に注目が集まる。

■ライブ情報

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』

09/25（金）バンコク・Samyan Mitrtown Hall

09/27（日）台北・Legacy TERA

10/03（土）マニラ・New Frontier Theater

10/23（金）ニューヨーク・Gramercy Theatre

『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』

[2027]

01/11（月・祝）東京・東京ドーム

01/12（火）東京・東京ドーム

02/13（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

02/14（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

03/06（土）埼玉・ベルーナドーム

03/07（日）埼玉・ベルーナドーム

and more…

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

NOW ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

NOW ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY

■【動画】BE:FIRST performs “BE:FIRST ALL DAY” LIVE on Wish 107.5 Bus

■関連リンク

BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website

https://befirst.tokyo/5th-anniversary/

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』

https://befirst.tokyo/global2026/showcase

『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』

https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/