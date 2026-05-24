「嫌じゃなかった？」男性が本命にだけ見せる“確認行動”とは
「さっきの大丈夫だった？」「嫌じゃなかった？」
そんな風に、あとから反応を気にしてくる男性っていませんか？男性は本命相手に対して、“自分がどう思われたか”を自然と気にするようになります。
後から“反応”を気にする
男性は本命相手には、会話した後に「変な言い方してないかな」と気になってしまうもの。だからこそ、「嫌じゃなかった？」「大丈夫だった？」と確認しようとするのです。ここには、“関係性を崩したくない”気持ちが強く出ています。興味が薄い相手には、ここまで気を回しません。
“誤解されたまま”を嫌がる
男性は本命相手には「別にいいか」で終わらせません。もし空気が少しでもズレた、ちょっと誤解されているかもと感じると、「そういう意味じゃなくて」と説明し直そうとします。これは、“ちゃんと理解されたい”意識が強い証拠。誤解された状態を放置できないのでしょう。
“嫌われたかも”に敏感になる
男性は本命相手には、少し反応が薄いだけでも気になってしまいます。相手の返信のテンションや表情の変化を見て、「なんかあった？」と自然に探ることも。これは“失いたくない”という不安が前面に出ているということです。
男性の本命サインは、“どう思われたか”をどれだけ気にしているかにも表れます。気にせず流すのか、いちいち確認してくるのか。その違いを見れば、男性の本心はかなりわかりやすく見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
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