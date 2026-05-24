「最近、服がしっくりこない…」40代以降で変わる“心地よさとおしゃれ”のバランス
以前は気に入っていた服なのに、最近なんだかしっくりこない。頑張っておしゃれをしているつもりでも、どこか重たく見えるといった違和感を抱えていませんか？40代以降は、体型だけでなく、“心地よさの基準”も少しずつ変化していくもの。今のファッションは、“きれいに整える”より、“軽さを自然に残す”ことがポイントです。頑張りすぎないくらいが、今はちょうどよく見えるようになっています。
“きれいに整えすぎる”と重たく見えやすい
以前はしっくりきていた、ハリ感の強いシャツや、きっちりしたシルエットの服。最近なんとなく難しく感じるのは、“服の正解”が変わってきているからかもしれません。特に、全身をかっちりまとめすぎると、抜け感がなくなり、どこか緊張感のある印象につながりやすくなります。
“ラクな服”だけでは今っぽく見えにくいことも
一方で、ラクさだけを優先すると、今度は生活感が強く見えてしまうことがあります。特に、重たい素材や、全身ゆるいシルエットだけでまとめたコーデは、重心が下がって見えやすく、大人世代では“なんとなく野暮ったい”印象につながることも。
今の大人ファッションは、“ラクだけどラフすぎない”バランスが重要。落ち感のある素材や、肌から少し離れるシルエットを意識するだけでも、全体の軽さはかなり変わります。
“軽さを残す”を意識するだけで印象は変わる
40代以降の服選びで大切なのは、“若く見せる”ことではなく、“軽やかに見せる”こと。首元や足元に少し抜けを作ったり、やわらかい素材を選んだりするだけでも、全体の印象は変わりやすくなります。
特に最近は、“肌から少し離れる軽さ”が、大人世代のおしゃれ感につながりやすい傾向も。全部を頑張って整えるより、“少し余裕を残す”くらいが、今の大人にはちょうどいいのかもしれません。
服がしっくりこなく感じるのは“心地よさの基準”が変わってきたから。だからこそ必要なのは、昔と同じ正解を追い続けることではなく、今の自分に合う軽さを見つけることです。頑張りすぎない感覚が、大人世代のおしゃれを自然にアップデートしてくれます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はファッショントレンド・素材感・シルエットバランスに関する知見を参考に、編集部が構成しています
🌼若作りに見える人と、今っぽく見える人。「服選び」で分かれるポイント